Yara fu vittima di Bossetti?

Yara fu vittima di Bossetti ? Non é ancora chiuso l’omicidio di Yara Gambirasio, di Brembate Sopra. Condannato dalla Cassazione, in via definitiva Massimo Bossetti. Letizia Ruggiero, la Pm che si é occupata del caso é iscritta nel registro degli indagati per frode in reato penale e depistaggio.

Il suddetto reato varia da 3 a 8 anni di carcere. Il giudice delle indagini preliminari, Alberto Scaramuzza, fá osservare che la Ruggiero ha condotto una operazione errata nella conservazione del DNA. I difensori del muratore di Mapello, volevano accedere alle 54 provette chiedendo di rianalizzare il tutto.

Per Claudio Salvagni, difensore di Bossetti, quel cambio di destinazione, interrompendo la catena del freddo (i campioni erano conservati a 80 gradi sottozero) potrebbe aver deteriorato il Dna rendendo vano qualsiasi eventuale tentativo di nuove analisi.

Dal 21 novembre al 2 dicembre 2019, raggiungeranno il tribunale di Bergamo. Dodici giorni dopo, il DNA era danneggiato.

L’attacco e la difesa di Bossetti:

“Il pm Letizia Ruggeri non poteva distruggere i reperti, questo è un fatto oggettivo, e se lo ha fatto ha commesso una cosa gravissima. Il gip di Venezia ha deciso che deve essere iscritta per depistaggio e io resto in attesa di quello che deciderà la procura veneta. Se non dovesse combaciare nulla, rivoglio la libertà e una Maxi- elargizione dallo Stato”.

Il Procuratore di Bergamo:

“Francamente sorpreso che dopo tre gradi di giudizio, dopo sette rigetti dei giudici di Bergamo sia all’analisi che alla verifica dello stato di conservazione dei reperti e dei campioni residui di dna”.

Ci domandiamo dopo tutti questi sbagli, o per negligenza, o pensando in malafede per chiudere un cerchio politico? Yara fu uccisa da Bossetti? Siamo imparziali ma, la verità arriverà.