Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Boom di follower per atleti italiani: domina Curtis, sul podio Battocletti e Tamberi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Effetto della vittoria sui social. Dopo gli ori conquistati agli Europei di atletica a Birmingham e agli Europei di nuoto a Parigi, è boom di nuovi follower su Instagram per gli atleti azzurri. L’account di Sara Curtis è sul gradino più alto del podio, con un incremento di 43mila nuovi follower.  

A seguire, quello di Nadia Battocletti, con una crescita di 25mila nuovi follower. Al terzo posto, Giammarco Tamberi, che cresce di 13mila nuovi follower. Lo riporta una rilevazione di Arcadia. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Come togliere calorie ai piatti? Tra guanciale light e cioccolato senza zucchero

1 Aprile 2026

Ecclestone torna sul podio, premia Russell con la medaglia del presidente Fia

28 Giugno 2026

OSL Pay accelera l’espansione europea, piano di assunzioni in Italia

2 Febbraio 2026

Giorno della Memoria oggi 27 gennaio in ricordo delle vittime della Shoah

27 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno