Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bologna, 43enne ammanettato muore durante intervento polizia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un 43enne di origine marocchina è morto oggi al Pilastro a Bologna durante un controllo di polizia. L’uomo, come riferito da alcune persone che hanno chiamato il numero di emergenza, stava dando in escandescenze. Sul posto sono arrivati la polizia e il 118 e il 43enne avrebbe iniziato a colpire la volante intervenuta. Gli agenti avrebbero quindi spruzzato spray urticante e messo in sicurezza l’uomo con le fascette ai polsi, il 43enne però poco dopo ha accusato un malore ed è morto. Presenti sul posto il pm, la Squadra mobile e il medico legale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fenomeno ‘deinfluencer’, la risposta che si oppone al marketing di massa

13 Gennaio 2024

Elezioni Sardegna, spoglio al via. Affluenza finale al 52,4%

26 Febbraio 2024

Incidente a Roma, un morto sul Gra: coinvolte un’auto e una moto

29 Dicembre 2023

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd fermo: Vannacci vola

29 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno