Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Polemiche al Roland Garros, Vallejo: “Certi match meglio che siano arbitrati da un uomo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Polemiche al Roland Garros 2026 dopo il match del secondo turno tra Adolfo Daniel Vallejo e Moise Kouame. Stavolta, nelle discussioni dei tennisti finiscono… gli arbitri: “Sarebbe stato molto difficile per una donna arbitrare questa partita” ha detto il tennista paraguaiano al termine del match, commentando le diverse interruzioni della sfida.  

Il numero 71 del mondo ha perso dopo una battaglia durata 4 ore e 56 minuti a Parigi ed era in vantaggio per 5-2 nel set finale, prima che Kouame completasse la rimonta davanti a un pubblico di casa fortemente di parte. 

Pur riconoscendo il livello del suo avversario, Vallejo si è concentrato poi soprattutto sulle condizioni arbitrali e su quello che ha definito un ambiente difficile da gestire, sostenendo come una partita del genere debba “essere arbitrata da un uomo perché il pubblico è molto esuberante e ci vuole molta forza per andare contro la folla. Molte volte si è perso tempo, con i giocatori a terra o con il tempo di recupero che veniva sprecato. E non è nemmeno normale che il pubblico continui a urlare per un minuto intero senza che ci sia gioco”. Fotografia di un’atmosfera descritta come “pesante”, a causa del clima venuto fuori nei momenti chiave della partita: “Il pubblico era decisamente fuori luogo, ma capisco che stiano sostenendo il loro connazionale. È un pubblico molto intenso. Ero già preparato, sapevo già che sarebbe andata così. La verità è che non mi ha danneggiato, ma ha soprattutto rafforzato lui”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Registratori di cassa e Pos, ancora pochi giorni per fare l’abbinamento online

17 Aprile 2026

Hantavirus, 4 persone monitorate in Italia: “Non hanno sintomi”

10 Maggio 2026

Roma, raggiunge quota 700 il numero dei tutori volontari per minorenni stranieri non accompagnati che hanno completato la formazione

19 Ottobre 2018
Foto: Martina Grammatica

Ardea, terribile scontro in via Severiana: tre auto coinvolte

19 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno