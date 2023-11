Bitget, Hong Kong addio

(Adnkronos) – Sliding doors nel settore fintech, con ingressi di prestigio e defezioni inattese. È quanto accade in Asia con Bitget, exchange tra i più attivi del comparto, che ha recentemente annunciato il ritiro dai mercati di Hong Kong. La piattaforma, che ha deciso di non rinnovare la licenza rilasciata dalle autorità, ha già informato i suoi clienti, che fino al 13 dicembre potranno ritirare i loro asset virtuali. Non è tutto: gli utenti interessati non potranno più iscriversi e accedere ai servizi collegati. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...