Biden positivo al Covid

ROMA (ITALPRESS) - Utili in impennata nel 2023 per le banche e le assicurazioni quotate in Borsa a Milano sul mercato principale, Euronext Milan, cresciuti rispettivamente del 67% e del 66% in confronto al 2022. Risultati in forte calo, invece, per le altre società quotate e per le imprese negoziate su Euronext Growht Milan, la […]