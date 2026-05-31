Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia davanti a Martin e Bagnaia

SCARPERIA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia, al comando per tutta la seconda metà di gara, vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica (+17 su Martin). Quarta posizione per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell’ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira (Honda Lcr).

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