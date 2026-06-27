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Bertè, concerto annullato: “Troppo caldo, esibirmi mette a rischio mia salute”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Loredana Bertè annulla un concerto a causa dell’ondata di caldo di questi giorni e lo comunica personalmente sui social, spiegandone i motivi. La data di Bergamo domenica 28 giugno “è annullata. Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto”, premette. 

E spiega: “Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Di fronte a questo, non si discute. Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi – riflette l’artista – ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo Loredana”, conclude. 

 

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