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Benedetta Rossi torna a casa e si commuove: “La famiglia al completo, siamo felici”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Finalmente siamo tornati a casa. Siamo tornati alla quotidianità ed ero tutto ciò di cui avevo bisogno. Stiamo bene, siamo molto felici”. Così Benedetta Rossi torna sui social dopo settimane vissute lontano dai riflettori e lontano da casa. La cuoca ha raccontato dei primi giorni trascorsi a casa con il marito Marco Gentili e le figlie adottive Natacha e Sharlyn. 

Con gli occhi lucidi e il cuore pieno di emozioni, Benedetta Rossi ha spiegato come questi giorni siano un susseguirsi di prime volte: “Loro sono curiose, vogliono conoscere i luoghi dove vivranno e tutte le persone che stanno qui. Sono grandicelle e molto consapevoli di tutto quello che stanno vivendo. Sono ancora nel pieno delle emozioni” (VIDEO).  

La food blogger promette: “Poi col tempo vi racconteremo meglio di questa bellissima avventura. Stiamo cercando di aiutarle a processare queste emozioni che stanno vivendo. Come quelle mie e di Marco. Stiamo bene e siamo veramente molto felici”, ha aggiunto. 

Dopo il viaggio di ritorno dalla Costa Rica, le bambine hanno conosciuto Cloud, il cagnolone di famiglia: “L’incontro con Cloud è andato benissimo, lui le ha annusate e dopo cinque minuti è nato l’amore. Loro lo chiamano ‘il nostro fratello peloso'”. Rossi in conclusione ha ringraziato i follower “per tutto l’affetto e il rispetto che avete dimostrato in queste settimane”.  

 

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