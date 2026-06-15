Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Belgio, Lukaku subito decisivo: 20 secondi e provoca autogol dell’Egitto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Romelu Lukaku show ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 15 giugno, il centravanti del Napoli è stato decisivo nella sfida tra Belgio ed Egitto, valida per la prima giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Subentrato nel secondo tempo, Lukaku ci ha messo appena 20 secondi per provocare l’autogol che ha permesso ai Diavoli Rossi di pareggiare la sfida, firmando l’1-1. 

Un cross dalla destra trova Lukaku in area. Il centravanti del Napoli prende posizione, circondato da due avversari, che provano l’intervento disperato per impedire il tap-in del belga. Nel tentativo di evitare la conclusione di Lukaku però Hany infila il suo portiere in spaccata. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Riforma Ssn, Salutequità: “In ddl delega mancano diagnosi e obiettivi”

6 Maggio 2026

Shoah, Meloni: “Umanità ha toccato suo abisso, antisemitismo piaga da estirpare”

27 Gennaio 2024

“Fucino Flash” di luglio, un confronto Italia-Francia sul debito

17 Luglio 2024
Toro

Toro: credere in noi, sempre senza dimenticare mai…

5 Marzo 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno