Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell’Aeronautica militare statunitense si è schiantato poco dopo il decollo dalla base di Edwards, a circa 160 chilometri a nord di Los Angeles. Lo ha reso noto la stessa Edwards Air Force Base attraverso un messaggio pubblicato sui social media. 

 

“Un B-52 Stratofortress dell’Air Force statunitense è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Edwards alle 11.20”, si legge nella nota. “Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente sul posto e la situazione è ancora in evoluzione”. Al momento non è chiaro se vi siano feriti o vittime nell’incidente. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Da Pompeo a Renzi, confronto sull’economia globale all’Optimum Investors Summit

14 Giugno 2026

Trump “Controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni”

8 Gennaio 2026

Ticket licenziamento 2024, aumenta importo: calcolo, quando è dovuto

19 Febbraio 2024

Milano, neonato abbandonato nell’androne di un condominio: accanto al bebè un biglietto

1 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno