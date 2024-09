Belcastro nuovo Executive Advisor di Una Terra Venture Capital Fund

ROMA (ITALPRESS) – Dopo sei anni, tre amministratori delegati, una nuova governance societaria col passaggio del Gruppo SACE da CDP al MEF, due rebranding ed un nuovo posizionamento strategico del Gruppo Sace, Rodolfo Belcastro lascia la società assicurativo finanziaria di Stato per lanciarsi in un contesto internazionale nel mondo del venture capital: da oggi è infatti stato scelto come Executive Advisor di Una Terra Venture Capital Fund.

Una Terra è un fondo svizzero di venture capital dedicato ad investimenti sulla circular economy, leader nell’accelerare e scalare le aziende del packaging, gestione dei rifiuti, alimentazione, agritech, abbigliamento, moda, finanza sostenibile.

Il fondo guidato dal CEO Luca Zerbini e con un team di partner a trazione italiana, sta avviando una importante campagna di investimenti in Italia e Belcastro seguirà le strategie per un nuovo posizionamento sul mercato degli investitori istituzionali oltre che o family office.

Belcastro ha una esperienza ventennale nel mondo della corporate communications e stakeholders engagement.

Un passato da cronista, già manager in società come CDP, CIR holding della famiglia De Benedetti.

Ex giocatore di rugby, tra le sue molteplici attività è stato adjunct professor e speaker in diversi programmi di alta formazione manageriale presso la LUISS Business School e la Link Campus University.

