BeGreat porta al Giffoni Film Festival il roadshow sui giovani talenti, De Salvia: “Crediamo nel loro futuro”

(Adnkronos) – “BeGreat è una realtà che promuove i giovani talenti e si impegna a fornire loro gli strumenti necessari per permettere di proseguire i propri sogni e raggiungerli, affiancando a una carriera sportiva ambiziosa anche una carriera formativa altrettanto ambiziosa”. Lo ha detto Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, intervenendo al roadshow ‘Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream’, ospitato nell’ambito del Giffoni Film Festival. “La forza di BeGreat è sicuramente anche questa: dare una spinta e credere fortemente nei giovani talenti – ha sottolineato -. Non significa soltanto promuoverli o sostenerli sul piano economico, ma soprattutto aiutarli sul piano personale. Il nostro obiettivo è creare una rete tra imprese e grandi professionisti per cercare di mettere questi giovani atleti nelle migliori condizioni possibili, accompagnandoli in un percorso che richiede impegno, sacrificio e grande determinazione”.

Secondo De Salvia, “il progetto punta a costruire un ecosistema capace di valorizzare il talento in tutte le sue dimensioni. Parliamo di ragazzi che sono in procinto di affrontare grandi sfide e di compiere gli sforzi necessari per raggiungere risultati importanti anche in contesti internazionali e a livello mondiale. Pensiamo alle Olimpiadi, alle Coppe delle Nazioni e a tutte quelle competizioni che rappresentano il sogno di ogni atleta. Per arrivare a questi traguardi il talento da solo non basta: servono opportunità, persone che credano in te e una rete capace di sostenerti lungo tutto il percorso”. L’ambassador di BeGreat ha poi spiegato il significato della presenza del progetto al Giffoni Film Festival. “BeGreat è presente già da qualche anno in numerosi festival del cinema, tra cui Venezia, Giffoni, Roma e altri – ha detto -. Nel contesto di Giffoni, che proprio nell’ultimo anno si è aperto anche al mondo dello sport, BeGreat trova la sua collocazione naturale nella condivisione di valori. Qui si parla di giovani, di crescita, di sogni e di futuro, ed è esattamente ciò che vogliamo fare anche noi attraverso il nostro progetto”.

“La giornata di oggi era dedicata anche al concetto delle sfide impossibili e BeGreat si riconosce pienamente in questo messaggio – ha concluso -. Il nostro impegno è proprio quello di rendere possibile anche ciò che, all’inizio, sembra impossibile. Crediamo che, mettendo i giovani nelle condizioni giuste e offrendo loro gli strumenti necessari, possano trasformare i propri sogni in obiettivi concreti e raggiungere risultati che, da soli, sembrerebbero irraggiungibili”.

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