Beer & Food Attraction Fiera Rimini: Tutti i vincitori del Premio Innovazione e Startup

(Adnkronos) – Il Premio Innovazione e il Premio Startup Beer & Food Attraction – ITALIAN EXHIBITION GROUP 2024 e #BBTechExpo ha decretato, dopo una selezione del Comitato di Valutazione, i progetti più innovativi presenti in fiera. Le categorie spaziano dai concept innovativi alla sostenibilità, dal labeling al packaging fino all'utilizzo di tecnologie digitali per migliorare l'efficienza del prodotto. Attraverso l'area StartUp e il Distretto Innovazione, realizzato in collaborazione e con la main partnership dell'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Italian Exhibition Group SpA ha consolidato il proprio ruolo di incubatore con l'obiettivo di creare nuove opportunità di business e favorire il dialogo tra il mondo delle imprese e le giovani realtà imprenditoriali che offrono tecnologie, servizi e soluzioni nel settore Out of Home. I vincitori del Premio Innovazione sono stati: Birrificio Otus, Cooperativa Italiana Catering, Blubai, Labeldoo, Emma e Partesa. I vincitori del Premio Startup sono stati: Forniamolaristorazione, YEASTIME e FOURGREEN. "Le fiere si basano sull'innovazione: per noi è di fondamentale importanza accogliere ogni anno nuovi progetti e nuove realtà imprenditoriali a cui dare spazio e opportunità di presentarsi direttamente sul campo, così da capire quello che potrà essere il loro impatto sul mercato. La nostra intenzione è continuare a essere la casa per questo tipo di innovazioni" così Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group. "L'innovazione nel mondo food & beverage sta compiendo passi da gigante. Le nuove tecnologie rappresentano un aiuto fondamentale per lo sviluppo delle imprese nel settore horeca: dall'applicazione dell'intelligenza artificiale ai portali web, dagli smart payment alla sostenibilità degli ingredienti. E tante di queste eccellenze sono state ospitate proprio all'interno del distretto innovazione e area startup promosso da Beer&Food Attraction e Italian Exhibition Group e come Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo lieti di essere main partner di questo straordinario progetto di successo". Così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

