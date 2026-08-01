Basket 3×3, Riccione ospita le Finals del circuito Italia

RICCIONE (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina la fase finale dell’Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato al basket 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Partito da Alba (CN) il 30 maggio, il tour ha attraversato in due mesi 19 Regioni italiane con oltre 130 tornei, tra Circuito Elite (tornei Master e Top) e Circuito Classic, portando il basket 3×3 nelle piazze di tutto il Paese.

Sui campi allestiti in Piazzale Roma sono state annunciate le 16 squadre maschili e le 12 femminili che prenderanno parte all’evento finale che assegnerà i titoli Open 2026. La squadra vincitrice maschile si aggiudicherà anche il pass per la tappa di Macao (17-18 ottobre) del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante al mondo del 3×3. Per il secondo anno consecutivo, Riccione riunisce sullo stesso palcoscenico atleti Senior e Giovanili, con le Finali Under 14, Under 16 e Under 18 maschili e femminili: un segnale concreto della crescita di un tour sempre più inclusivo e coinvolgente, capace di rafforzare il senso di appartenenza al mondo del 3×3.

Le Estathè 3×3 Italia Finals 2026 sono patrocinate dal Comune di Riccione e rientrano nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Alla presentazione delle Finals sono intervenuti Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia, Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna, Simone Imola, Assessore allo Sport Comune di Riccione, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport.

Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, afferma: “Accogliere a Riccione le Estathè 3×3 Italia Finals significa ospitare uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati a una disciplina che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio, soprattutto tra le giovani generazioni. Il basket 3×3 porta lo sport nelle piazze, rende protagonisti gli spazi urbani e crea occasioni di partecipazione, socialità e spettacolo, contribuendo a rendere le città ancora più vive e attrattive. Per l’Emilia-Romagna rappresenta un ulteriore tassello della strategia con cui investiamo nei grandi eventi sportivi come strumenti di promozione turistica, valorizzazione del territorio e crescita delle comunità. Riccione conferma ancora una volta la propria capacità di ospitare manifestazioni di livello nazionale e internazionale, grazie a un’organizzazione di qualità e a una consolidata vocazione all’accoglienza. Eventi come questo arricchiscono il calendario dell’estate, richiamano atlete e atleti, famiglie, accompagnatori e appassionati da tutta Italia, generando importanti ricadute per il territorio e contribuendo a rafforzare l’immagine dell’Emilia-Romagna come destinazione dinamica, giovane e sempre più protagonista nel panorama dello sport. Un ringraziamento va alla Federazione Italiana Pallacanestro, a Master Group Sport e a tutti i soggetti che hanno reso possibile questa manifestazione: una conferma della fiducia riposta nella capacità del nostro territorio di organizzare e valorizzare grandi eventi sportivi”.

Simone Imola, Assessore allo Sport Comune di Riccione, sottolinea: “Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta un evento di altissimo livello come le Estathè 3×3 Italia Finals. L’energia, la passione e la straordinaria adrenalina del basket 3×3 – uno degli sport più spettacolari e coinvolgenti del panorama contemporaneo – si sposano alla perfezione con l’anima giovane, dinamica e accogliente della nostra città. Questo appuntamento conferma e rafforza la profonda vocazione al connubio tra sport e turismo che caratterizza Riccione, capace di trasformarsi nel palcoscenico ideale per le grandi manifestazioni sportive. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori e alla Federazione Italiana Pallacanestro per aver rinnovato la fiducia nella nostra città, scegliendoci ancora una volta per coronare questo straordinario percorso sportivo”.

Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, afferma: “Per il secondo anno consecutivo le Estathè 3×3 Italia Finals si disputano nella splendida cornice di Piazzale Roma a Riccione, confermando la sinergia con la Regione Emilia-Romagna, che dal 2021 ospita l’evento conclusivo del circuito federale. Un sentito ringraziamento alla Regione e al Comune per l’accoglienza e il prezioso supporto logistico.

La sesta edizione dell’Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit ha visto oltre 130 tornei in 19 regioni, coinvolgendo migliaia di atleti e appassionati nelle piazze di tutta Italia. Il circuito continua a crescere non solo dal punto di vista numerico, ma anche sotto il profilo tecnico e della visibilità, grazie alla stretta collaborazione con i Promoter e Master Group Sport e al sostegno di partner di primo piano, a partire da Estathè, che ci affianca nel ruolo di Title Sponsor per il quinto anno. L’impegno della Federazione nel 3×3 prosegue su tutti i fronti e con il supporto dei Comitati Regionali continuiamo a lavorare sulla formazione di arbitri e Ufficiali di Campo e nello sviluppo del settore giovanile. Aver ospitato anche quest’anno, sullo stesso palcoscenico, le Finali Under 14, Under 16 e Under 18 rappresenta un segnale concreto della crescita della disciplina e testimonia la volontà della FIP di promuovere un movimento sempre più inclusivo e orientato alla valorizzazione dei giovani. La FIP continuerà a sostenere con convinzione questa disciplina, ormai pienamente consolidata a livello internazionale, con il chiaro obiettivo di conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028″.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport, sottolinea: “Siamo molto contenti di aver portato a Riccione per la seconda volta le Estathè 3×3 Italia Finals. In questa storica e meravigliosa piazza dove si assegnano i Titoli 3×3 Open, U18, U16 e U14. E’ stato un circuito entusiasmante partito da Alba che ha dato inizio alla sesta edizione dell’Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Un circuito sempre più in crescita, con numeri straordinari e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e appassionato. Anche quest’anno abbiamo avuto oltre 100 tornei in tutta Italia a dimostrazione continua del grande e costante lavoro svolto da Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, insieme a tutti i promoter. Un ringraziamento ai nostri partner, in particolare al Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathè, ci ha accompagnato anche quest’anno come title sponsor del circuito”.

Per Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia, “le Finals di Riccione rappresentano il momento culminante di un percorso che, per oltre due mesi, ha portato il basket 3×3 nelle piazze di tutta Italia, coinvolgendo migliaia di atleti, giovani e appassionati. Da cinque anni sosteniamo la crescita di un movimento che esprime valori nei quali crediamo: rispetto, inclusione, conoscenza reciproca e divertimento, prima ancora del risultato. Estathè ha portato in ogni tappa la sua allegria e la sua energia, dissetando pubblico e atleti con il suo gusto unico e inconfondibile e, da quest’anno, anche con Estathè Sport, la nostra prima bevanda per sportivi con sali minerali”.

Appuntamento in Piazzale Roma dalle ore 12.40 con le gare Open delle Estathè 3×3 Italia Finals. A partire dai Quarti di Finale, le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket. Le statistiche live di tutte le gare saranno disponibili su FIP Stats.

Da cinque anni Estathè, marchio del Gruppo Ferrero, è Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit e condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità.

-foto ufficio stampa Ferrero-

(ITALPRESS).