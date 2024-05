BAMBINA FERITA GRAVEMENTE DA UN PITBULL. OIPA: «ALTRA VITTIMA DELLA MODA. RESPONSABILE ANCHE CHI LI CEDE O VENDE INCAUTAMENTE»

Una bambina di due anni e mezzo è stata ferita gravemente da un pitbull a Sesto San Giovanni (MI). Ennesima vittima di quella che ormai sembra essere la moda del momento: comprare o adottare un cane molosso o molossoide, osserva l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che torna a chiedere al legislatore nazionale di regolamentare con urgenza la detenzione di determinati cani. Allo stesso tempo, osserva come chi cede o vende incautamente “cani da presa” sia moralmente responsabile di questi gravi fatti. Molto spesso, questi tipi di cani provengono da cucciolate casalinghe, quando non da traffici illeciti.

Lo scorso 3 maggio un bambino di dieci anni è stato morso da un altro pitbull, mentre ad aprile un piccolo di 15 mesi è stato ucciso da due pitbull in provincia di Salerno e a una donna di 83 anni sono state amputate le braccia dopo essere stata attaccata dai suoi sette cani, amstaff e american bully in provincia di Padova.

L’Oipa osserva inoltreche certi cani che troppo spesso vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente. A livello locale, alcuni Comuni, come quello di Milano, hanno regolamentato la materia, ma occorrerebbe una norma nazionale per imporre a tutti i Comuni di regolamentare il tema.