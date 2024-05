Anzio: Presentazione del libro “E poi… l’Africa” di Renata Sangermano

La Libreria Il Gabbiano di Anzio invita il pubblico alla presentazione del libro E poi… l’Africa di Renata Sangermano, un’autrice che ci porta in un viaggio straordinario attraverso le terre affascinanti e misteriose del continente africano.

L’evento si terrà il giorno 25 maggio 2024 alle ore 17:30 presso la Libreria Il Gabbiano, situata in Via Valle Schiola, 2888 ad Anzio. In questa occasione, Renata Sangermano condividerà con il pubblico la sua esperienza travolgente, trasformando il pubblico in viaggiatori intraprendenti pronti a esplorare le profondità e le bellezze dell’Africa.

E poi… l’Africa è un racconto avvincente che ci trasporta attraverso le sfide e le emozioni di un lavoro volontario che diventa una vera e propria avventura di vita. Con una scrittura coinvolgente, l’autrice ci guida attraverso un territorio ricco di contraddizioni e sorprese, dove la generosità si scontra con le difficoltà e la determinazione supera ogni ostacolo.

Renata Sangermano, nata a Roma e madre di famiglia, ci regala un libro carico di passione e autenticità, frutto di una vita vissuta intensamente. Dopo il successo di “Perle Di Ricordi” sotto lo pseudonimo Germana Reale, l’autrice ci sorprende ancora una volta con le sue storie avvincenti e ricche di spunti di riflessione.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento unico, dove potrete incontrare l’autrice, immergervi nel suo mondo e lasciarvi trasportare dalla magia dell’Africa.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi preghiamo di contattare la Libreria Il Gabbiano ai seguenti recapiti:

Telefono: 06/9814497

Unisciti a noi per un’indimenticabile avventura letteraria con Renata Sangermano!