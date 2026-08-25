Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ballando Con le Stelle, Manuela Moreno è l’ottava concorrente

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Manuela Moreno è l’ottava concorrente ufficiale della nuova edizione di ‘Ballando Con le Stelle’. L’annuncio è arrivato a sorpresa, con una telefonata in diretta di Milly Carlucci durante l’edizione estiva di ‘La Vita In Diretta’ condotto dalla stessa Moreno. 

“Io sono pronta a partire ma tu saresti pronta a partire?”, ha esordito la Carlucci, rivolgendosi alla conduttrice. E ha poi aggiunto: “Si è detto tanto su di te in questi giorni. Si è parlato della possibilità che tu facessi la giurata ma è un lavoro troppo sedentario per te che sei frizzante, piena di idee, una peperina. Ti vedo a ballare e ti invito ufficialmente a prendere parte a questa edizione”. Sorpresa, la conduttrice ha accettato l’invito con entusiamo: “Ma lo sai che ci vengo”. 

Il nome della conduttrice si aggiunge a quelli già confermati di Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.
 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Scacco al clan Casamonica, contestata l’associazione per delinquere di stampo mafioso

17 Luglio 2018

Camorra, smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana: 11 arresti

12 Aprile 2026

Polymarket bloccato in Italia: sito di nuovo in lista nera dell’Agenzia dogane e monopoli

10 Luglio 2026

Memo Remigi: “Le scuse a Jessica Morlacchi? Già fatte più volte, anche in privato”

2 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno