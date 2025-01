Ballando con le Stelle, giuria nuova per la prossima edizione? Parla la star dello show: “Va cambiata”

Ballando con le Stelle, dopo le polemiche su Mariotto e non solo, giuria nuova per la prossima edizione? Parla la star dello show: “Va cambiata”

Il mondo dello spettacolo è in fermento dopo le recenti dichiarazioni di Samuel Peron, storico volto di “Ballando con le Stelle“, che ha aperto un vero e proprio dibattito sulla necessità di rinnovare la giuria del celebre programma televisivo. In un’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno, Peron non ha usato mezzi termini: “Credo che sarebbe corretto cambiarla. Sono ormai ripetitivi e ci sarebbe bisogno di una rinfrescata”. Queste parole hanno immediatamente scatenato una serie di speculazioni e domande sul futuro della trasmissione.

Il successo di Ballando con le Stelle e la necessità di innovazione

Da anni, il format di “Ballando con le Stelle” si conferma come uno dei pilastri della programmazione televisiva italiana, grazie alla sua capacità di coinvolgere il pubblico attraverso la passione per la danza e l’energia delle sue competizioni. Tuttavia, secondo alcuni osservatori e parte dell’audience, il programma avrebbe ora bisogno di innovarsi per mantenere alto l’interesse dei telespettatori.

La questione della giuria è particolarmente delicata. Da sempre considerati pilastri del programma grazie alla loro esperienza nel campo della danza e dello spettacolo, i giudici sono anche stati oggetto di critiche per alcune delle loro decisioni o commenti ritenuti da alcuni troppo severi o poco costruttivi. La proposta avanzata da Peron potrebbe quindi rappresentare una svolta significativa nella storia del programma.

Milly Carlucci, storica conduttrice e anima del programma, si è sempre mostrata reticente a cambiamenti radicali nella squadra che vince: “Squadra che vince non si cambia” è stato il suo motto negli anni in cui “Ballando con le Stelle” ha ottenuto grandi successi in termini di ascolti e apprezzamento da parte del pubblico. Eppure quest’anno più che mai il programma ha brillato grazie a un cast eccezionale culminato nel trionfo finale della coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernic

Nonostante questi successi indiscutibili, emerge chiaramente dal dibattito sollevato dalle parole di Peron una riflessione più ampia sul futuro del programma. Guillermo Mariotto in particolare sembra essere al centro delle attenzioni riguardo a un possibile non riconfermamento nella prossima edizione; recentemente oggetto anche lui dell’attenzione critica da parte dei media.

Oltre alle questioni legate alla composizione della giuria, Samuel Peron ha anche toccato tematiche personali legate al suo recente infortunio durante le prove dello show. Un evento sfortunato che lo ha costretto ad abbandonare prematuramente la competizione accanto a Federica Pellegrini ma che non sembra aver intaccato lo spirito positivo dell’artista né il suo rapporto con i colleghi e i fan dello show.