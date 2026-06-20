Bagnaia vince sprint MotoGp in Repubblica Ceca, cade Bezzecchi: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

(Adnkronos) –

Pecco Bagnaia c’è e oggi, sabato 20 giugno, vince la gara sprint della MotoGp in Repubblica Ceca. Sul podio con lui Ai Ogura sull’Aprilia Trackhouse (che era partito in pole) e Marc Marquez, sull’altra Ducati.

Sul circuito di Brno il torinese mette in pista una gara perfetta con le soft, accumulando vantaggio sul giapponese nella prima metà della sprint e gestendolo poi nel finale. Chiude quarto Di Giannantonio, poi Martin, Raul Fernandez e Bastianini. Cade il leader del Mondiale Marco Bezzecchi (che riduce il suo vantaggio in testa alla classifica). Fuori anche Acosta, Vinales, Moreira e Marini. Domani, domenica 21 giugno, alle 14 inizierà il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Ecco l’ordine di arrivo della gara sprint di oggi in Repubblica Ceca:

1 Francesco Bagnaia Ducati 1:53.192



2 Ai Ogura Aprilia 1:53.228 +0.036

3 Marc Marquez Ducati 1:53.035 +0.501

4 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:53.192 +1.304

5 Jorge Martin Aprilia 1:53.644 +3.874

6 Raul Fernandez Aprilia 1:53.653 +5.102

7 Enea Bastianini KTM 1:53.613 +5.874

8 Fermin Aldeguer Ducati 1:54.023 +7.471

9 Brad Binder KTM 1:53.870 +8.656

10 Joan Mir Honda 1:53.943 +8.838

11 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:54.171 +11.227

12 Fabio Quartararo Yamaha 1:54.331 +12.116

13 Franco Morbidelli Ducati 1:54.304 +12.305

14 Alex Rins Yamaha 1:54.510 +13.042

15 Jack Miller Yamaha 1:54.427 +13.609

Ecco la classifica aggiornata del Mondiale piloti dopo la gara sprint:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 180



2 Jorge Martin Aprilia 165

3 Fabio Di Giannantonio Ducati 144

4 Pedro Acosta KTM 132

5 Marc Marquez Ducati 115

6 Ai Ogura Aprilia 114

7 Francesco Bagnaia Ducati 111

8 Raul Fernandez Aprilia 97

9 Alex Marquez — 67

10 Fermin Aldeguer Ducati 66

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