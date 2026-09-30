Backpack è l’orso più grasso dell’Alaska, eletto il vincitore del concorso ‘Fat Bear Week’

(Adnkronos) – Si chiama Backpack, viene identificato con il numero 89, ed è stato incoronato l’orso più grasso dell’Alaska. Si è appena conclusa la ‘Fat Bear Week’, l’appuntamento che ogni anno celebra gli orsi bruni del Parco nazionale di Katmai, in Alaska, impegnati durante l’estate ad accumulare più peso possibile in vista del lungo inverno e quindi del letargo. Per loro rappresenta una forma di sopravvivenza.

Backpack ha 20 anni e vive lungo il Brooks River e il suo peso esatto non è stato reso noto. Ma un maschio adulto può arrivare a pesare normalmente circa 400 chili. Il suo nome è legato a un’abitudine di quando era cucciolo: era solito arrampicarsi sulla schiena della madre Holly, che lo trasportava proprio come uno zaino, infatti ‘backpack’ in inglese. Holly aveva già vinto il titolo di ‘più grassa’ nel 2019.

La ‘Fat Bear Week’ è un torneo online che mette a confronto gli orsi che popolano l’area. Quest’anno erano 16 gli orsi in gara, impegnati in una serie di sfide a eliminazione diretta dal 22 al 29 settembre. A decretare i vincitori è stato il pubblico, attraverso le votazioni online sul sito ufficiale della competizione. Backpack ha ottenuto 103.334 voti, vincendo su tutti gli avversari.

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