Avanti un Altro, Paolo Bonolis torna su Canale 5? L’annuncio di Mediaset: “Era scontato”

Avanti un Altro, Paolo Bonolis torna su Canale 5? I fans attendono da tempo e arriva l’annuncio di Mediaset: “Era scontato”

La televisione italiana si appresta a vivere un inizio d’anno ricco di sorprese e novità, soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle reti Mediaset.

Tra i cambiamenti più attesi e chiacchierati c’è senza dubbio il ritorno di Paolo Bonolis con il suo celebre game show “Avanti un altro“, previsto per il mese di gennaio 2025. Questo cambio di programmazione segna una svolta significativa nella fascia del preserale, che vedrà l’uscita temporanea di Gerry Scotti e la sua “Ruota della fortuna” per fare spazio al dinamico duo Bonolis-Laurenti.

Bonolis, torna Avanti un Altro

Il ritorno del conduttore romano non è solo una buona notizia per i suoi numerosi fans ma rappresenta anche una mossa strategica da parte della rete, che punta a riconquistare quella fetta di pubblico affezionata al mix irresistibile di humor e cultura generale che caratterizza “Avanti un altro“. Le registrazioni del programma sono già in corso presso gli studi Elios di Roma, alimentando ulteriormente l’attesa dei telespettatori.

Nel frattempo, Gerry Scotti non rimarrà certo a guardare. Il popolare presentatore sarà infatti impegnato con la nuova edizione dello show canoro “Io Canto Senior” e farà ritorno alla conduzione di “Striscia la notizia“, insieme a Michelle Hunziker. Queste novità dimostrano come Mediaset stia cercando di rinnovarsi, offrendo al pubblico una varietà sempre maggiore nel panorama televisivo italiano.

Parallelamente ai cambiamenti nel preserale, viene confermato anche il grande successo del prime time con “C’è posta per te“, lo show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. La trasmissione ha già iniziato le registrazioni delle nuove puntate che promettono emozioni forti e ospiti d’eccezione come Annalisa, Mahmood e Matteo Berrettini. La De Filippi continuerà inoltre a essere presente quotidianamente nei daytime feriale con “Uomini e donne” e negli speciali domenicali dedicati ad “Amici 24“.

La scorsa stagione televisiva aveva visto Maria De Filippi dominare incontrastata gli ascolti del sabato sera con numeri da capogiro: oltre 4 milioni di telespettatori mediamente incollati davanti allo schermo durante le puntate serali de “C’è posta per te”, raggiungendo picchi vicini al 30% di share.