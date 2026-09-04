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Autorità Trasporti: sanzione di 1,75 milioni a Rfi per stop a Termini del 2 ottobre 2024

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Una sanzione amministrativa pecuniaria di un milione e 750mila euro per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A da pagare entro 30 giorni “per non aver adottato misure idonee a garantire l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura, assicurandone l’accessibilità e la funzionalità” in occasione dello stop al traffico ferroviario del 2 ottobre 2024, causato da un chiodo, alla Stazione Termini di Roma che paralizzò l’intero Paese. E’ quanto ha deliberato l’Autorità di regolazione dei trasporti.  

Secondo l’Autorità “il disservizio è stato causato dalla negligenza del Gestore, che avrebbe potuto evitarlo se avesse correttamente proceduto alla manutenzione dell’infrastruttura e se avesse gestito con maggiore diligenza l’intervento dei propri tecnici, a seguito del summenzionato danneggiamento”.  

 

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