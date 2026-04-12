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Auto fuoristrada nel leccese: morto il figlio di consigliere regionale Dino Basile﻿

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Un giovane di 21 anni, Antonio Basile, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Arnesano, in provincia di Lecce. Si tratta del figlio di Dino Basile, consigliere regionale pugliese del gruppo di Fratelli d’Italia. Era a bordo di una Mercedes. La vettura è andata fuori strada e ha sfondato il muretto di una villetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il giovane viaggiava da solo sulla strada provinciale Lecce-Arnesano. 

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla giunta, esprime “il più profondo cordoglio” al consigliere regionale Dino Basile per la tragica scomparsa del figlio. “In questo momento di immenso dolore, che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere, l’intera istituzione regionale si stringe con un abbraccio sincero e commosso a Dino e ai suoi cari, offrendo loro tutto il sostegno e la vicinanza possibili”, scrive Decaro. Questa notte il figlio 21enne del consigliere regionale di Fratelli d’Italia è morto in un incidente stradale avvenuto tra Lecce e Arnesano.  

“Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così. All’amico e collega Dino e a tutta la famiglia Basile un abbraccio sincero e discreto, nel rispetto di un dolore che nessuna parola può colmare”, afferma il capogruppo Paolo Pagliaro a nome del gruppo regionale pugliese di Fratelli d’Italia. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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