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Australia, squalo attacca e uccide nuotatore a Perth

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Un nuotatore è stato attaccato e ucciso da uno squalo a Perth, sulla costa occidentale dell’Australia. I soccorsi sono stati allertati per un “incidente causato da uno squalo” a Sorrento Beach intorno alle 10.15 (ora locale) di venerdì. 

La polizia ha dichiarato che le autorità hanno effettuato una ricerca approfondita dell’area con elicotteri e imbarcazioni, ma non ha specificato se sia stato ritrovato un corpo scrive la Bbc. Secondo i media locali, una testimone ha raccontato di aver visto un uomo trascinato sott’acqua da uno squalo a soli 50 metri dalla riva, mentre un’altra ha riferito di aver notato del sangue nell’acqua. Una testimone ha raccontato al quotidiano locale WAtoday di aver visto l’uomo venire “divorato” mentre lo squalo “lo sballottava come un pesce”. 

“Sono un’infermiera, quindi ovviamente vedo molte cose raccapriccianti, ma vedere qualcuno sbranato a morte in acqua davanti ai miei occhi è piuttosto difficile da digerire”, ha dichiarato a WAtoday. 

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