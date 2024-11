Aumenta la preoccupazione per Kate: arriva la notizia che tutti temevano

C’è grande preoccupazione nell’aria per la Principessa Kate Middleton. Come dta veramente dopo le cure contro il cancro?

Kate Middleton ha trascorso un anno molto difficile e doloroso, durante il quale ha scoperto di avere un cancro che l’ha costretta a sottoporsi a cure molto debilitanti per mesi. Ha sempre potuto contare sulla grande vicinanza emotiva di William e dei loro tre figli, ma indubbiamente riprendersi da terapie così invasive non è semplice e richiede molto tempo.

L’ultima apparizione pubblica della Principessa risale a qualche giorno fa, quando è andato “in scena” il Remembrance Event. Un evento organizzato per celebrare gli sforzi e i sacrifici delle forze armate britanniche. In quell’occasione Kate ha dispensati sorrisi e gesti gentili come suo solito ma era impossibile non notare la fatica sul suo volto. E i fan già allora si sono chiaramente allarmati. Ora un altro indizio sulla salute della Principessa ha ulteriormente accresciuto la preoccupazione nei suoi confronti.

Kate assente al Tiara Event, William si presenta da solo

Peroprio ieri si è tenuto a Buckingham Palace il celebre Tiara Event, un evento molto importante (al quale Kate di solito non manca mai) durante il quale la Famiglia Reale accoglie moltissimi diplomatici nella residenza reale. William era presente, così come Carlo e Camilla (che pare essersi ripresa dall’infezione toracica di cui ha sofferto nei giorni scorsi). Ma perché Late era assente?

Dietro le quinte si dice che la Principessa stia in realtà lavorando molto ai preparativi della festa di Natale del 6 dicembre. Come ogni anno, infatti, ci sarà la serata dedicata ai canti natalizi che come ogni anno si terrà nell’Abbazia di Westminster. Probabilmente gli sforzi profusi per l’organizzazione dell’importante cerimonia l’hanno costretta a prendersi una breve pausa da altri impegni di rappresentanza.

Eppure, la preoccupazione di molti rimane alta. Kate, infatti, era apparsa davvero molto provata e stanca al Remembrance Day e per alcuni la Principessa potrebbe star affrontando diverse difficoltò nel suo percorso di convalescenza. Nonostante abbia appena terminato le terapie contro ilc ancro, infatti, la Principessa ha voluto tornare subito agli impegni di lavoro e rimettersi in gioco quanto prima. Una scelta che alcuni hanno considerato un po’ affrettata.

Nonostante ciò, pare che Kate trovi gran conforto nel suo lavoro e le faccia affrontare la convalescenza con più positività. Con ogni probabilità, Kate ha davvero solo bisogno di tempo per riprendersi del tutto e qualche assenza agli eventi pubblici nel corso dei mesi è più che naturale e giustificabile. I fan intanto, non vedono l’ora di rivederla il 6 dicembre alla festa di Natale.