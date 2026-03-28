Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Attacco iraniano contro base Usa in Arabia Saudita, 12 soldati americani feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Marzo 2026
Meno di un minuto

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Attacco iraniano contro la base aerea americana a Prince Sultan, di Al-Kharj, a sud-est di Riad, in Arabia Saudita. Il bilancio è di almeno 12 militari feriti, 2 dei quali in modo grave. L’attacco sarebbe stato condotto con un missile e vari droni, causando anche il danneggiamento di diversi velivoli. Intanto il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi
Uniti ha riferito su X di attacchi da parte di missili da crociera e droni iraniani, che hanno causato cinque feriti tra i lavoratori, tutti di nazionalità indiana. Incendi sono stati segnalati nelle zone industriali. Sempre il Ministeri ha reso noto che le difese aeree e i caccia degli Emirati stanno rispondendo agli attacchi iraniani.

– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Marzo 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Arditti e Gallicola, in “Piumini e catene” il racconto sul fenomeno maranza

19 Febbraio 2026

Studio Università Tor Vergata, c’è effetto spillover investimenti aerospaziali sul Pil 

7 Dicembre 2023

Violenza sessuale ai danni di una minore. Arrestato!

14 Settembre 2017

Latina, atti negati. Bellini (Lbc) a Zuliani: “Una mistificazione della realtà”

6 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno