Attacchi mar Rosso, Difesa: nave italiana inviata in ambito di operazione esistente e autorizzata

(Adnkronos) – Alcuni media hanno riportato la volontà italiana di aderire all'operazione Prosperity Guardian, recentemente lanciata dagli Stati Uniti per assicurare la libera navigazione del Mar Rosso e contrastare il crescente numero di attacchi del gruppo terroristico Houti nei confronti del naviglio mercantile in transito. In realtà, chiarisce la Difesa, rispondendo a una precisa richiesta di tutela degli interessi nazionali, pervenuta dagli armatori italiani, l'Italia ha deciso di spostare nel Mar Rosso una delle sue unità navali già in medio oriente. Ciò tuttavia, sottolinea, avverrà nell'ambito di un'operazione già esistente e autorizzata dal parlamento e non dell'operazione Prosperity Guardian. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

