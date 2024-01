Atp Adelaide, Musetti ai quarti. Arnaldi e Sonego ko al 2° turno

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Adelaide. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego escono invece di scena al 2° turno. Il carrarese, numero 25 del mondo e 4 del seeding, supera l'australiano Jordan Thompson, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 24 minuti. Musetti affronterà domani nei quarti il kazako Alexander Bublik, numero 31 del mondo e 8 del tabellone. Arnaldi e, numero 41 del mondo, manca un match point nel tie-break del 2° set e cede al cileno Nicolas Jarry, numero 18 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-7 (4-7), 7-6 (9-7), 6-4 dopo tre ore e mezza. Sonego, numero 46 del ranking, cede allo statunitense Sebastian Korda, numero 29 Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (12-10), in un'ora e tre quarti. L'azzurro ha avuto ben cinque opportunità di allungare la partita – due nel nono gioco del secondo set ed altre tre nel tie-break – ma non è riuscito ad approfittarne. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...