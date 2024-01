Asus ROG annuncia un nuovo mini PC per il gaming

(Adnkronos) – Asus ha annunciato un nuovo mini PC al CES 2024 di Las Vegas: il ROG NUC mini gaming PC arriva dopo che Intel ha rivelato che smetterà di produrre sistemi NUC first party, affidandosi piuttosto a società terze. NUC sta per Next Unit of Compute e si riferisce a una linea di PC desktop ultra-portatili. Il mini computer, originariamente chiamato Scorpion Canyon, può essere configurato con una scelta di processori Intel Core Ultra 7 o 9 e GPU Nvidia RTX 4060 o 4070, consentendo quattro uscite display 4K simultanee. Asus ha sviluppato un design che permette di accedere alle componenti senza attrezzi, e consente agli utenti di integrare gli aggiornamenti e completare le attività di manutenzione in meno di 10 minuti. Per quanto riguarda la connettività, è dotato di una porta HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una singola porta Thunderbolt 4/USB-C Type-C e una porta USB 2.0. Supporta anche WiFi 6E ed è compatibile sia con Windows 11 che con Linux. Asus ha annunciato inoltre che il sistema è stato costruito per garantire un'integrazione senza soluzione di continuità con il controller ROG Raikiri PRO e viene fornito con l'app ROG Armory Crate per creare schemi di illuminazione RGB. Secondo Asus, questo lancio "annuncia una nuova era nel gioco NUC". Non ci sono ancora informazioni sui prezzi o sulla disponibilità del ROG NUC al momento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

