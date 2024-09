Astrotarocchi 9 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 09 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete qualcosa, un’energia buona direi, vi fara’ capire chi sta fingendo con voi, pensa di essere furbo /a, in realta’ lo capirete e molto bene, ma sono sconsigliate le liti, allontanatevene e lasciatela o lasciatelo nel dimenticatoio

Toro arriva per voi un beneficio, la fortuna e la sorte favorevole, direi che se c’e’ qualcosa da rimettere a posto, riuscirete a farlo e sopra tutto sembra la fortuna essere dalla vostra parte, cercate di non perdere l’occasione

Gemelli una donna vi portera’ delle buone notizie riguardo i guadagni, un patrimonio di famiglia, un eredita’, o magari soldi che non sapete d’avere o che vi spettano e arriveranno, ottime notizie in arrivo direi

Cancro avete preso la giusta strada ed e’ come se un aiuto invisibile vi guidasse e proteggesse mentre la percorrete, non sto dicendo che tutto andra’ liscio come l’olio, ma che avrete una grande volonta’ a superare i fastidi, continuate cosi, presto arrivate alla vostra meta e la giornata e’ comunque buona

Leone si parla di affari per chi lavora in proprio, si trova una chiave di sblocco, una soluzione a qualcosa che state cercando di risolvere e per gli altri comunque arrivano buone notizie e forse un aumento di stipendio o un entrata extra

Vergine ci sono cambiamenti in vista, e qualche contrasto per riuscirci, il contrasto arriva un po’ dall’invidia, ma la superate molto bene, e questo progetto di dar fastidio fallisce, semplicemente fate molta fatica a realizzarli, ma lo farete

Bilancia arriva un consiglio per voi da parte di qualcuno, che vi da’ la dritta per arrivare a conquistare qualcosa, e sembra che sia una sfida che vincerete, ci saranno colpi di scena e cambiamenti improvvisi ma sempre comunque viaggiate con il vento in poppa, quindi avrete visti i vostri meriti riconosciuti

Scorpione ci sara’ un momento di grande leggerezza, e si svago ma fate attenzione che questo non vi distolga troppo dal perdere di vista le mete, che importanti, arriva l’invito di qualcuno, un messaggio importante che comunque vi fara’ tornare con la concentrazione solita

Sagittario qualcuno di vostro riferimento vi dara’ un suggerimento importante, e vi dira’ di provare a risolvere la questione in un certo modo, il suggerimento sara’ giusto, seguitelo e vedrete che in brevissimo tempo risolvete la vostra situazione, a volte gli angeli sono terreni

Capricorno c’e’ una bella svolta positiva per voi, e qualcosa cambia all’improvviso in meglio, l’Universo a volte dei regali li fa, quindi state attente e non perdete di vista la possibilita’ che arriva di prendervi la vostra soddisfazione, la giornata e’ interessante

Acquario per qualcuno e’ in arrivo l’amore, e naturalmente non si puo’ non essere felici, ci saranno nei prossimi tempi molte uscite e la gioia di condividere questo con nuove conoscenza, insomma c’e’ aria di cambiamento, seguite la scia

Pesci arrivano a sorpresa notizie ed eventi positivi, inizia un nuovo sentiero da percorrere, dovrete si affrontare delle difficolta’ e fare attenzione a un po’ d’invidia che non manca mai, ma la supererete bene e arrivano finalmente le realizzazioni, un po’ in tutti i settori, antenne dritte mi raccomando



Buon lunedi a tutti

