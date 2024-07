Astrotarocchi 9 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 9 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete la giornata scorre tranquilla ma bisogna fare attenzione a qualcuno che vi continua a stare vicino, solo per carpire piu’ informazioni possibili e per utilizzarle successivamente per se stesso e per i propri interessi, allontanatelo /a piu’ che potete

Toro per voi ci sono dei cambiamenti che un po’ di trambusto lo creano, ma in tutto questo caos, sbuca fuori l’amore e la prosperita’ in tutti i settori, quindi che ben vengano i cambiamenti se sono positivi, diversamente possono restare anche dove sono, la giornata e’ tranquilla

Gemelli il binomio cuore sole per voi e’ fantastico arriva l’amore e il sole che si puo’ volere di piu’ dalla vita, mancherebbe un po’ di fortuna, ma nell’arco dell’estate, arriva anche quella, non sono escluse passioni, flirt e divertimento e la giornata e’ buona

Cancro attenzione a non raccontare a nessuno i vostri progetti, si cerchera’ in tutti i modi di crearvi fastidi, usate l’astuzia e non parlate con nessuno, a cose fatte, sara’ tutta un’altra storia, per ora tacete, la giornata e’ buona

Leone ci sono per voi affermazioni e successi per quanto riguarda il lavoro, potreste avere gratificazioni e riconoscimenti, per chi e’ all’inizio o un buon contratto di lavoro, o il tempo indeterminato e comunque la giornata e’ movimentata

Vergine un accordo e’ in arrivo per voi, riguarda il denaro, che sembra dobbiate incassare, la controparte non ne sara’ felice ma quello che importa e’ che finiscono le liti, e la giornata scorre liscia

Bilancia la confusione e’ un po’ che e’ presente, ma attenzione in maniera del tutto imprevedibile si arriva all’improvviso alla soluzione di qualcosa che vi ha dato veramente fastidio e finalmente una soddisfazione arriva. Era ora

Scorpione il vostro intento e’ raggiungere un obiettivo che non sara’ per niente facile e vi costera’ tanta fatica, ma alla fine avete una vera volonta’ d’arrivare e costi quel che costi c’arriverete, nel frattempo ve la studierete, la giornata e’ buona

Sagittario e’ un momento di stanchezza dove non riuscite a vedere le cose importanti : i dettagli e sono quelli che dovrete notare, sono quelli la chiave che risolvono il vostro mistero, la giornata scorre serena e forse risolvete

Capricorno se avete qualche dubbio su qualcosa la carta propende a dire si fareste bene a farla, di qualunque cosa si tratti, comunque il momento sembra essere quello giusto e comunque la giornata e’ tranquilla

Acquario quando non si riesce da soli a fare qualcosa non e’ cosi orribile chiedere una mano ed e’ proprio quella di cui avete bisogno voi se il carico e’ troppo pesante, e’ ora di delegare qualcosa e trovare tempo per voi, pensateci

Pesci la legge di attrazione e’ qualcosa in cui se credi fermamente attrai quello che vuoi, sempre fermo restando che sia nel tuo destino, se pensate positivo e’ quello che arrivera’, quindi lavorate su questo e attirerete se non altro persone come voi, e migliori di certe altre, la giornata in ogni caso e’ buona



Buon martedi a tutti



