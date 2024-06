Astrotarocchi 9 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

09 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete state o farete delle scelte per qualcosa e ci sono piu’ possibilita’, siete un po’ indecisi ma alla fine sceglierete quella giusta per voi, la giornata e’ un po’ pensierosa ma scorre

Toro arrivano ottime notizie ( nei prossimi giorni ) riguardo questioni finanziarie o da sistemare o che si sono sistemate, e comunque molti avranno la fortuna dalla loro parte, la giornata e’ buona con qualche punta di stanchezza, ma buona

Gemelli c’e’ qualcosa che porterete a buon fine e sopra tutto proprio una vittoria schiacciante con tanto di riconoscimenti e complimenti, penso si tratti di lavoro e che ben vengano sempre, la giornata sembra essere di riposo

Cancro metterete fine al nervosismo che c’era nell’aria e farete proprio piazza pulita di fastidi e chiacchiere, avete bisogno di lasciare libera la mente, state pensando a qualche cambiamento da fare che richiede concentrazione, i cambiamenti li farete e la giornata e’ buona

Leone arriva la fortuna a portare la chiarezza e il successo. Ci sono possibili nuovi accordi che farete con qualcuno e qualcuno cerchera’ di scoprire di che si tratta senza comprendere che avete messo una montagna, quindi non potranno capire nulla, la giornata e’ di relax

Vergine rapporti di vecchia data cominciano a rinverdire, qualcosa smuove le acque e da calme inizieranno ad agitarsi, che non ci sia un po’ di peperoncino a risvegliare le passioni ? Puo’ essere ma sta di fatto che potrebbe essere una domenica infuocata

Bilancia esce il pensiero di qualcuno verso di voi, pensa che siete ” qualcosa ” da molto tempo, e che comunque avete la chiave per sbloccare questa situazione, quindi se c’e’ qualcosa in sospeso, la potreste sistemare, la domanda e’ : lo volete fare ? Se si fatelo, diversamente e’ solo un pensiero

Scorpione si realizzeranno dei cambiamenti che avete in mente, e saranno anche molto fortunati attenzione a qualche amica dalla doppia faccia che parla con qualcuno che cerca di carpire informazioni, sta cercando di capire come deve crearvi problemi, chiudetevi a riccio e non raccontate

Sagittario arrivano incontri molto divertenti e piacevoli, potrebbero essere attraverso social che diventano reali, potrebbe esserci qualche fastidio ma di breve durata, e comunque la giornata e’ buona

Capricorno ci sono questioni che tardano a sistemarsi, penso burocratiche ma non e’ il caso di fermarsi continuamente a pensarci si risolvera’ ma ha bisogno del suo tempo, in generale la giornata comunque e’ tranquilla

Acquario attenzione a non battibeccare con nessuno e’ un momento in cui tutti sono un po’ nervosi e’ facile dover poi discutere, contate fino a 100, e comunque fareste meglio ad evitare la giornata e’ di alti e bassi

Pesci oggi dovete pensare e l’essere un po’ bloccati v’innervosisce un po’, ma provate a pensare a come risolvere le cose che vi stanno a cuore non appena scenderete da questa condizione fastidiosa fate in modo di avere gia’ un piano, la giornata e’ buona



