Astrotarocchi 8 agosto 2024

🌹 08 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa, forse uno spostamento, cambiamento che volevate fare per ora non e’ possibile, ma niente panico, lo farete piu’ avanti, per ora sembra non essere il momento giusto, la giornata e’ cosi cosi

Toro arrivano notizie che fanno bene al cuore, o di qualcuno a cui tenete o sono ottime notizie di lavoro, di premi di passaggio di categoria, insomma riconoscimenti e meriti sono alle porte

Gemelli i cambiamenti che fin’ora non sono stati possibili, ora hanno una chiave che sblocca diverse possibilita’, sembrano di tipo economico e comunque un buon periodo e’ in partenza per voi

Cancro la sorpresa per voi e’ un ritorno, al momento la situazione sembra incerta, ma se relazione extra la controparte potrebbe essere libera fra non molto tempo, e comunque ci saranno i chiarimenti della questione, la giornata e’ tranquilla

Leone arrivano notizie di cambiamenti, si risolve un problema che ha dato del filo da torcere, e si chiude un capitolo, ne uscite bene e con un successo che non v’aspettavate, tutto e’ bene quello che finisce bene

Vergine qualcuno che pensate amico tanto amico non e’, molto probabile si verra’ a sapere che parla troppo, ed ad avvisarvi sara’ qualcun’ altro sappiatevi poi regolare al meglio

Bilancia qualcuno dara’ notizie di se, e qualcun’altro perde proprio l’opportunita’ di muoversi in qualunque modo con voi, avrete la vostra soddisfazione

Scorpione siete le persone giuste per fare qualcosa che occorrera’ a qualcuno e voi non direte no, sarete di grande aiuto e questa persona ve ne sara’ riconoscente, la giornata e’ buona

Sagittario la giornata e’ buona, e’ tornato il buon umore, meno la voglia di fare, ma siamo a ridosso delle vacanze e’ anche normale, cercate di rilassarvi con le persone a voi care e anche la stanchezza passa presto

Capricorno l’astuzia in alcuni momenti e’ bene lasciarla da parte, non andrebbero a buon fine le iniziative, meglio lasciar fare al tempo, e lui si che le risolve le cose, la giornata e’ buona

Acquario avete la mente libera, per quanto e’ possibile al di la’ delle situazioni quotidiane che dovete affrontare, e’ un momento veramente buono per idee che possono essere messe in campo con l’autunno . Seguite anche l’intuizione che di solito non sbaglia mai

Pesci si fara’ chiarezza su qualcosa che non conoscete bene, non potrete per ora risolvere la questione, dovrete trovare una strada diversa per aggirare l’ostacolo e risolverete sicuramente nelle prossime settimane



Buon giovedi



