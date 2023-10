Astrotarocchi 7 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE ci possono essere fastidi causati da altri, e un po’ di confusione, cercate di chiarire senza troppo prendervela, ci sono giornate che vanno cosi e non si puo’ fare altro che andare oltre

TORO ci sono degli accordi che prossimamente si faranno con un ente che saranno favorevoli a voi, quindi se dovevate ottenere una qualche risposta, e’ positiva per voi

GEMELLI arrivano buone notizie lavorative ma non si esclude anche qualche buona conoscenza che nel tempo puo’ restare e potrebbe essere una persona che vi aiuta in qualcosa e la risolve, un buon periodo per voi

CANCRO per ogni cosa che si ferma, ne arrivano di nuove e piu’ positive, e’ un po’ questo il periodo che si sta aprendo per voi, molte novita’, e diversi saluti di chi il percorso con voi l’ha finito, state tranquille che l’Universo e’ pieno di sorprese per voi

LEONE i nuovi inizi sono sempre un po’ difficoltosi per tutti, fate attenzione a dei piccoli malintesi che possono nascere, chiariteli subito prima che tutto diventi troppo importante per riuscire a risolvere con un chiarimento, meglio prima che dopo

VERGINE state valutando l’ipotesi di fare qualcosa di nuovo ma trasferendovi, o trasferendo qualche idea altrove, potrete iniziare quello che vorrete al momento giusto, per ora programmate nel dettaglio ogni cosa e aspettate il momento giusto

BILANCIA Si risolve qualcosa a cui non pensate all’improvviso, si profila all’orizzonte per chi e’ in cerca di lavoro, un buon contratto un patto un accordo che sara’ vantaggioso anche per voi, o semplicemente potreste accordarvi con qualcuno per qualcosa che andra’ comunque bene, si apre un buon periodo per voi

SCORPIONE si sta lasciando una situazione problematica alle spalle, se ritenete opportuno cercare un dialogo per cambiare le cose e migliorarle piu’ velocemente che potete, le risolverete comunque

SAGITTARIO ci sono momenti in cui nulla e’ cambiato eppure qualcosa che stona vi pare ci sia, state tranquilli e’ solo la vostra percezione perche’ voi siete cambiati e quindi automaticamente sembra che sia cambiato tutto, niente paura state solo crescendo ed e’ giusto che con questo cambi anche il resto

CAPRICORNO ci sono delle scelte lavorative da fare, arriveranno tutte insieme e appunto dovrete capire cos’e’ meglio per voi, a consigliarvi in merito ci sara’ sicuramente qualcuno che vi e’ amico, ascoltatelo

ACQUARIO il cuore a volte vi viene voglia di lasciarlo da parte, ma una vita senza passione o senza cuore e’ una non vita, cercate in questi giorni di cambiare direzione ai pensieri e vedrete che non e’ tutto nero come sembra, ci sono solo giornate che debbono passare senza fare danni, pensate ad altro e tornerete a farlo brillare ( il cuore ) come sempre

PESCI per voi alcune cose sono in direzione chiarimento, arrivano notizie che rimettono in ordine le cose che fino ad ora non lo erano e ricomincia ad uscire il sole, finalmente alcune questioni saranno chiare



Buona giornata