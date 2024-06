Astrotarocchi 7 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 07 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete ci sono notizie che riguardano il lavoro o una compravendita di una casa, molto positive in arrivo, l’attesa e’ stata lunga ma e’ arrivata la realizzazione, la giornata e’ buona

Toro arrivano delle notizie riguardo qualche amicizia, o che parlando di lavoro ha bisogno di una mano, o che v’invita da qualche parte, la giornata comunque e’ tranquilla, ma voi siete un po’ stanchi riposate di piu’

Gemelli ci si avvicina verso una meta dove arriva un discorso di coppia stabile, per chi e’ single, arriva un possibile compagno di vita o una bella amicizia, che comunque nel tempo ci sara’, la giornata e’ buona

Cancro riuscirete a realizzare un vostro desiderio, e si chiarisce in maniera definitiva qualcosa che era in sospeso, arrivano giornate intense ma molto molto belle. La giornata di oggi e’ buona

Leone arrivano gratificazioni rispetto a qualcosa che avete fatto e che e’ andata molto bene, ci sono anche entrate di soldi extra, la giornata e’ positiva per voi

Vergine oggi la giornata prevede vari cambiamenti di direzione sopra tutto nei pensieri, ma fra una cosa e l’altra possono arrivare nuove idee molto molto positive, si concretizzeranno nel tempo e la giornata e’ buona

Bilancia vi state preoccupando di qualcosa che non ha motivo di esistere, le cose si sistemano senza nessuna preoccupazione, attenzione solo ad un possibile voltafaccia, la giornata e’ tranquilla

Scorpione attenzione a qualche accordo un po’ incerto, e’ un progetto che avete in mente da molto, ma e’ forse da rivedere con chi attuarlo, e comunque si fa in tempo a cambiare la rotta, la giornata ha un po’ di dubbi che comunque verranno risolti

Sagittario qualche discussione in corso finisce e finalmente quello che avevate da dire e’ stato detto, poco importa ora chi vi da’ ragione e chi no, sta di fatto che si fa punto e a capo, ed e’ stata la cosa piu’ giusta da fare, la giornata e’ tranquilla

Capricorno in tutte le cose il nuovo inizio mette sempre un po’ timore, in realta’ e’ l’ora proprio d’iniziare qualcosa e senza troppo esitare, la giornata e’ buona

Acquario e’ facile perdere la bussola quando piu’ cose non vanno nella direzione giusta, ma bisogna trovare il coraggio di sistemare le cose una per volta e procedere in avanti, fermarsi troppo nell’indecisione non e’ mai cosa positiva, ma lo farete, oggi la giornata e’ un po’ nuvolosa

Pesci riflettere e’ gia’ stato fatto, ora arriva il momento di agire nei confronti delle questioni che ritenete importanti mettere a posto, e lo farete nei limiti di quello che si puo’ ovviamente, la giornata e’ comunque scorrevole



Buona venerdi a tutti



