Astrotarocchi 6 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 06 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete Qualcuno potrebbe raccontarvi qualcosa che non vi convincera’, lasciate correre non e’ cosa importante, impiegate meglio il tempo, piuttosto che dare credito a delle stramberie, che non hanno ne’ testa ne’ coda. La giornata e’ buona

Toro qualcuno di vostro interesse si muove verso di voi, potrebbero esserci degli incontri e all ‘improvviso con un idea che vi salta per la testa iniziate qualcosa di nuovo che andra’ in porto e con successo quindi tenetevi allertate

Gemelli quello in cui sperate, finalmente arriva, il successo che meritate, fra le altre cose scoprirete anche d’avere intorno persone che vi vogliono molto bene, fra cui una /o che e’ davvero una fortuna averla /o, si apre una nuova strada per voi

Cancro qualcuno con una bella dose di opportunismo ha cercato di sottrarvi qualcosa, con uno scarso bottino, ma voi ingenuamente vi siete fidate di persone poco sincere, ipocrite e ingannevoli, la cosa va superata, ma qualcosa l’avete imparato, meglio pochi buoni e sinceri

Leone pensate con meno ansia a qualcosa che e’ passato, e in testa vi passa l’idea di scegliere che strada prendere, forse per un investimento o una questione che riguarda comunque i soldi, riuscirete a trovare la giusta formula per voi

Vergine State iniziando qualche conoscenza nuova, attenzione a far volare il cuore, qualcuno non e’ sincero e una volta arraffato il bottino tende a scappare, e’ una persona poco sincera, incapace di dire quello che vuole, meglio lasciare andare

Bilancia qualche questione famigliare per cui da anni si discute, sembra che all’improvviso riprenda vigore ma sara’ come l’affrontate voi a far cambiare direzione alle cose ed e’ un bene, finalmente finisce una guerra lunga e noiosa che non v’appartiene

Scorpione c’e’ un po’ di perplessita’ su qualcosa e andrete a vederci chiaro, avete ragione, qualcosa non e’ stato detto, ma si chiarisce e la giornata ritorna serena, a volte basta chiedere per avere una risposta e l’intuizione non sempre arriva a tutto

Sagittario ci sono notizie che vanno e vengono fra voi e qualcun’altro, sembrerebbe o per risolvere qualcosa e si risolvera’ oppure perche’ questa persona v’interessa è in ogni caso se così e’ sembra essere persona affidabile

Capricorno avete come portafortuna una lama che garantisce il risultato ottimo, di qualunque cosa si tratti, ovviamente che non danneggia nessuno e che e’ nel vostro destino, ve lo fara’ ottenere e probabile si tratti di lavoro, riuscirete nei vostri traguardi, quindi avanti tutta

Acquario qualcuno e’ rimasto molto male perche’ non e’ riuscito nel suo intento, ma del resto voi non potevate permettere che prendesse qualcosa di vostro, quindi avete fatto bene a difenderlo, e a creare complicazioni, di qualunque cosa si tratti avete fatto un buon lavoro, brave

Pesci quanto accaduto in passato, ha segnato il futuro dove voi avete subito e gli altri hanno preso, bene, a breve ci sara’ l’inversione di marcia e torna l’equilibrio che per voi ora sembra precario, cio’ che vi e’ stato tolto, vi tornera’ indietro, e’ la legge Universale e non si puo’ sovvertire, abbiate fede



Buon venerdi a tutti

