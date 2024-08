Astrotarocchi 5 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

05 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete le scelte sono fatte e sono chiare, arrivano notizie di qualcosa che vi tolgono il nervosismo e sono risoluzioni di un problema che ha dato filo da torcere, quindi risolta questa faccenda non vi resta che ripartire

Toro arrivano, per chi e’ dipendente delle gratificazioni importanti sia in termini di elogi pubblici ma anche economici e l’estate prende un’altra piega, per chi e’ indipendente comunque qualche soddisfazione arrivera’, la giornata comunque e’ positiva

Gemelli qualcosa nella vostra vita cambiera’ in meglio, l’idea e’ quella di fare cose nuove e piu’ interessanti, prendere accordi nuovi e comunque una svolta la desiderate veramente tanto, non si esclude qualche possibilita’ che accada ma bisogna gettare le basi, se qualcosa vi passa per la testa e’ possibile che si realizzi

Cancro arrivano soldi extra che possono arrivare da qualunque parte, una piccola vincita, un rimborso, uno straordinario, qualcosa che non vi viene in mente ora ma che arriva e che ben venga, risolleva l’umore e aiuta nelle piccole questioni quotidiane, la giornata e’ buona

Leone la giornata scorre ma per fare una cosa bisogna farne altre 5 prima quindi stancante ma si riesce a fare tutto e con una bella soddisfazione in arrivo per voi

Vergine vorreste tanto qualcosa ma non dovreste essere disposte a tutto per ottenerla, otterrete l’effetto opposto, quindi meglio rallentare ed ottenere

Bilancia qualche preoccupazione l’avete, ma e’ immotivata almeno per ora, cercate di rilassarvi e di riposare la stanchezza non ascolta ragioni ed e’ ora di fermarsi e divertirsi

Scorpione una grande bella energia vi aiuta a realizzare tutto quello che volete fate solo attenzione a non stancarvi troppo e nel caso anche voi relax totale

Sagittario le cose che sembrano statiche, in realta’ sono in movimento e un vostro desiderio si realizzera’ quindi mentre tutto tace l’universo lavora per voi e costruisce il vostro sogno

Capricorno avete un ammirazione incondizionata per qualcuno, ma bisogna anche pensare a se stessi, quindi va bene ammirare qualcuno ma iniziate a volervi bene davvero e a dedicare del tempo solo a voi stesse, miglioramenti generali sono in arrivo

Acquario ci sono rapporti che si fondano sulla sincerita’ se avete questo tipo di rapporto, e’ bene che lo coltivate, e’ cosa rara averne uno, dove puoi dire e fare quello che vuoi, la giornata comunque e’ buona

Pesci le passioni profonde sono il motivo di tanti perche’ nella vostra vita, se continuate con le stesse passioni sicuramente costruirete ancora molte cose belle e da fare c’e’ ancora molto, non smettete di sognare

Buon lunedi



