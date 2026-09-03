Astrotarocchi 4 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 04 Settembre 2026

🌻Ariete : È la tua giornata ideale: la stabilità materiale torna al centro del campo. Piccoli o grandi frutti economici arrivano a ricompensare la tua dedizione.⚡

🌻Toro Cerchi fatti, non parole. Riceverai conferme concrete che ti restituiranno sicurezza ed equilibrio nel legame.⚡

🌻Gemelli Ottimo momento per pianificare acquisti legati alla Casa, firmare patti o consolidare una posizione professionale. 🌪️

🌻Cancro Attenzione all’iper-pensiero e ai cortocircuiti comunicativi. Domani la mente rischia di viaggiare troppo veloce e interpretare male un messaggio o un silenzio. 🌙

🌻Leone Evita le discussioni via chat o telefono: se c’è un dubbio, chiedi un incontro diretto per chiarire guardarvi negli occhi.⚡

🌻Vergine Non prendere decisioni dettate dall’ansia momentanea. Lascia che la nebbia si diradi prima di agire.⛰️

🌻Bilancia Un flusso emotivo profondo ti porta verso la guarigione e la rinascita dei sentimenti. È la giornata perfetta per lasciar andare un vecchio risentimento. ⚖️

🌻Scorpione L’atmosfera si scalda: una speranza romantica trova riscontro nella realtà, regalandoti un momento di vera magia ed empatia.🦂

🌻Sagittario L’intuito ti guida verso la scelta giusta. Fidati di te se devi valutare un’opportunità o una nuova collaborazione.🏹

🌻Capricorno la tua natura istintiva riceve la spinta decisiva per azzardare una mossa. Un’idea o una passione che avevi tenuto a freno chiede di uscire allo scoperto.⚡

🌻Acquario: Sii tu a rompere l’incertezza con un gesto coraggioso: l’audacia paga e riaccende la complicità.⚡

🌻Pesci Un piccolo rischio calcolato sblocca una situazione stagnante. Non avere paura di proporti o di chiedere ciò che ti spetta.⚡

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