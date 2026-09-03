A Monza arriva la… ‘pizza Antonelli’: regalo speciale per il pilota al Gran Premio d’Italia

(Adnkronos) – Un regalo speciale per Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio d’Italia. Oggi, mercoledì 3 settembre, il leader del Mondiale di Formula 1 ha incontrato i ragazzi di PizzAut nel quartier generale della Mercedes all’Autodromo, ricevendo in regalo una pizza … creata apposta per il Gp di Monza. PizzAut, noto progetto sociale e catena di ristoranti italiana (fondata da Nico Acampora) che offre lavoro e formazione a persone nello spettro autistico, ha omaggiato così il campione della Formula 1 con una pizza ‘su misura’, preparata con salsiccia, gorgonzola, miele e noci.

Una delizia molto apprezzata dal pilota bolognese, che ha chiacchierato con i ragazzi per una mezz’ora, ricevendo poi in regalo anche un grembiule e una t-shirt con la scritta “Tu non sei normale”, celebre motto di PizzAut. Antonelli – festeggiato con il coro “Kimi uno di noi” – ha accettato il regalo con il sorriso, spiegando come sia stato “il miglior complimento mai ricevuto”. Presente all’incontro anche Stefano Domenicali, presidente e ad di Formula 1.

Dove mangiare la ‘pizza Antonelli’? In questi giorni, la novità sarà intanto disponibile sui truck del Gran Premio (nel paddock, nell’area del campeggio e in piazza del Comune a Biassono, nel ‘Fuori Gp’). La pizza sarà poi disponibile nei locali PizzAut a Monza e Cassina de’ Pecchi.

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