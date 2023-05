🟥🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 30 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete ci sono scelte da fare a livello lavorativo ma anche un po’ di confusione, schiarite le idee e vedrete limpida la strada da percorrere

🟧Toro comunicazioni veloci con persone amiche e risoluzione di un qualche problema con anche un bell’aiuto da lassu’, dove qualcuno ci ama veramente

🟨Gemelli per voi una bella dose di super energia da sfruttare bene e sopratutto allontanate angosce e paure il vento sta per cambiare in meglio

🟥Cancro c’e’ qualcosa che volete scoprire e che non vi e’ chiaro di qualcuno ma per ora non e’ possibile capire, e’ meglio deporre le armi e riaprire la faccenda piu’ avanti

🟧Leone Siete un po’ tesi e nervosi, ma non appena tranquilli saprete bene quello che fare, e farete la mossa giusta atta a risolvere una questione in sospeso che da molto portate con voi. Tranquilli si risolve

🟨Vergine arrivano notizie da persone che fanno bene al cuore e voi trovate una soluzione per spalancare una porta che e’ chiusa da tempo. Direi per le persone a cui si verifichera’ un ottima giornata

🟥Bilancia confusione sul lavoro che presto verra’ dissipata da una bella luce che porta fortuna, grande voglia di fare e sicurezza, direi che va piu’ che bene e chi non ce l’ha lo trova

🟧Scorpione qualcosa finisce e arrivano notizie positive che dopo tanto patire finalmente chiude un capitolo importante della vostra vita e si va oltre

🟨Sagittario e’ il vento che cambia e con esse le situazioni, quindi se le cose si possono fare si fanno, diversamente non prendetevela e andate avanti

🟥Capricorno si teme di impoverirsi in qualche settore, state tranquille e’ solo un pensiero che passa e va, non vi manchera’ nulla e non vi verra’ tolto nulla, e’ solo un periodo molto pesante dal quale si dovra’ uscire, il come lo scegliamo noi. Quindi mantenete la tranquillita’, non c’e’ nulla che non va

🟧Acquario si ferma qualcosa che non va, e si risolve rimanendo cosi come si sta, senza cercare cose in piu’, almeno per ora va cosi, poi tutto si puo’ riprendere piu’ avanti ma senza farsene ne’ una colpa ne’ fare una tragedia

🟨Pesci a cuore avete diverse questioni e sono importanti, non sara’ facile, non lo e’ mai per voi, ma riuscirete in qualche modo a ricucire i pezzi mancanti e a risalire la china, abbiate fede



🟥Buona giornata 🟧