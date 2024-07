Astrotarocchi 30 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 30 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete si naviga verso delle scelte e alcuni eventi per cui voi siete in attesa, iniziano a muoversi, le energie si muovono nella direzione giusta, la giornata e’ buona

Toro c’e’ un nuovo promettente inizio per voi, questo non significa che sara’ facile, non lo sara’, ma qualcosa di positivo il destino lo ha in serbo per voi, quindi impegnatevi, e i risultati non tarderanno ad arrivare la giornata scorre tranquilla

Gemelli la fase buia e’ chiusa definitivamente, arrivano notizie che portano con se la fortuna e che vi permetteranno di sistemare diverse cosette, la giornata fila liscia

Cancro ci sono questioni che verranno allo scoperto e che a voi chiariranno il perche’ di alcune cose accadute, questo poi vi consentira’ di fare cambiamenti molto positivi, e remunerativi nel tempo, la giornata nel frattempo e’ positiva

Leone c’e’ l’inizio di una fase rilassante dove e’ bene lasciare i pensieri fuori e concentrarvi sul riposo, l’anno e’ stato faticoso, e’ giusto ritemprare le forze, la giornata e’ tranquilla

Vergine provate a fidarvi del vostro cuore, se avete la sensazione che qualcosa dovra’ accadere, e’ cosi che probabilmente andra’, l’istinto funziona bene, basta riuscire a fidarsi, la giornata scorre tranquilla

Bilancia siete un po’ in pensiero per questioni economiche che si metteranno a breve in ordine, e ritorna un po’ di pace e di serenita’, la giornata e’ un po’ di alti e bassi d’umore

Scorpione arriva la felicita’ con una persona importante, potrebbe iniziare un po’ sottotono la cosa, ma prendera’ piano piano piede fino a quando non si stabilizzera’, per ora la giornata e’ tranquilla

Sagittario qualche ostacolo sul normale tran tran quotidiano lo incontrerete oggi, bastera’ non farsi prendere dalla tensione e aspettare con calma, sicuramente lo riuscite a superare, la giornata comunque e’ buona

Capricorno in famiglia se c’e’ qualcosa che deve risolversi all’improvviso la questione prende una piega inaspettata e si risolve, con grande sollievo vostro, e la giornata va decisamente bene

Acquario fate attenzione a passi falsi, o parole dette senza pensare si rischia di ferire, senza veramente volerlo, qualcuno, tornare indietro poi e’ difficile, meglio tacere e andare avanti, il momento pesante passa

Pesci e’ ora di mostrare di che pasta siete fatti, non e’ il caso di rimanere nel guscio, ma e’ ora di uscire dalla zona confort ( per intenderci evitare scogli e situazioni con ostacoli ) e di seminare per il futuro, non abbiate paura quello che e’ vostro non ve lo toglie nessuno



Buon martedi



