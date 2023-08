Astrotarocchi 30 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete all’improvviso arrivano notizie che aspettate e vi avviate verso la soluzione di qualcosa, sembra riguardare una situazione economica che si risolve, e’ una buona giornata per voi

-Toro la vostra preoccupazione principale al momento e’ tutto quello che ruota intorno al lavoro, le cose miglioreranno, e’ solo un passaggio quello di ora, noioso ma appunto finisce

-Gemelli c’e’ qualcosa che portate a compimento e che vi dara’ grande soddisfazione, e anche questo vi da’ la spinta giusta per fare di piu’, concedetevi qualche spazio per voi

-Cancro arrivano per voi ottime notizie probabile riguardino per voi un settore di vitale importanza, e quindi poi finalmente ricomincerete a progettare e costruire, per troppo tempo siete stati rallentati, e’ ora di muoversi

-Leone arrivano notizie che fanno cambiare direzione ai programmi fatti ma e’ anche vero che grazie a questo si risolvera’ altro quindi non tutti i mali vengono per nuocere

-Vergine avete bisogno per una volta di pensare a voi e fermarvi, poi sarete pronti per la ripartenza e si dovra’ anche fare chiarezza su qualcosa, comunque nulla che fermi i vostri progetti, quindi una sosta per ripartire poi di slancio

-Bilancia In alcuni momenti il morale va su e giu’ ma molto dipende da che prospettiva guardate le cose, non sempre tutto va come vorremmo, ma questo non significa che non ci sara’ altro, anzi probabile che ” altro ” sara’ pure meglio di quello che avremmo voluto, quindi tenete su il morale che nulla e’ perduto

-Scorpione un pizzico di astuzia vi fara’ giungere alla chiarezza di una faccenda e arriva con essa anche la soluzione di qualcosa che non trovava strada. Bravi ottimo lavoro

-Sagittario c’e’ un trasferimento concreto o cambiamento d’idee che comunque e’ positivo per voi, quindi se cambiate idea se vi spostate per qualche motivo, comunque andra’ bene e la giornata scorre tranquilla

-Capricorno qualcuno ha cambiato direzione e non riuscite a comprendere che a volte succede, anche altri hanno momenti bui e preferiscono fermarsi mettere in ordine le idee per poi chiarire, abbiate pazienza e tutto si mettera’ a posto

-Acquario arrivano nuovi accordi per qualcosa che inizia ora o a breve e si cominciano a muovere i primi passi, e’ comunque qualcosa che andra’ bene nel tempo, andate avanti

-Pesci l’umore non e’ dei migliori, ma siete di fronte a scelte importanti, ponderate bene prima di agire



Buona giornata ❤