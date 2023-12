Astrotarocchi 3 dicembre 2023

Astrotarocchi 03 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete ci siamo vicino alla meta, ancora qualche salita che studierete bene come affrontare, e poi arriverete a meta, una volta realizzato cio’ che volete, si la soddisfazione ci sta, ma iniziate a programmare la prossima tappe da raggiungere, e’ un fine settimana pieno d’idee

Toro state cercando l’armonia dentro di voi, ultimamente non e’ stato facile ma ormai e’ cosa superata, cambiate direzione velocemente ai pensieri, e vedrete di cosa e’ capace solo un pensiero positivo. Allenatevi in questo senso e il fine settimana e’ sicuramente proficuo in tal senso

Gemelli arrivano notizie positive che portano serenita’ e nuovi risvolti decisamente importanti, ritorna una buona energia, avrete voglia di fare tanto e bene, e lo farete anche, sfruttate il momento

Cancro arriveranno ( nei prossimi giorni ) notizie riguardanti questioni economiche che si risolvono, nel frattempo riguardate un po’ i conti, e cercate di allinerare le uscite con le entrate, avere un gruzzoletto, permette comunque di togliersi qualche soddisfazione

Leona avete creato un po’ di confusione a chi cerca continuamente di ostacolare i vostri programmi, mentre ” il nemico ” brancola nel buio, forse fate bene a organizzare le vostre prossime mosse avete dei traguardi da raggiungere, quindi mettetevi all’opera

Vergine qualcuno vi ha nel cuore ma fa una grande fatica a tornare sui propri passi, vuoi perche’ il tempo passa, vuoi per l’orgoglio fatica veramente, ma di una cosa dovete star tranquille, trovera’ il coraggio, per ora mantenete la giusta fiducia, non manca molto

Bilancia le mosse astute hanno portato il loro risultato, per voi c’e’ un bel sole che risplende alto quindi energie ottime e potenti stanno per arrivare dritte verso voi, e chi volta le spalle e’ comunque costretto a rimanere nell’ombre, nessuna trama puo’ sconfiggere la luce, e voi siete luce, quindi andate avanti tranquilli

Scorpione avete scelto di percorrere un sentiero un po’ complicato, sembrava la strada giusta, ma la confusione v’impedisce di vedere chiaramente questa strada, aspettate che passi questa nebbia e tornerete a camminarci comodi, per ora non fate passi azzardati

Sagittario scelte del passato non funzionano piu’, e’ aria nuova quella che dovrete respirare, avete a cuore molte cose e una di queste ha bisogno di rinverdirsi e di cose nuove, studiatevela e poi passate all’azione, avrete degli ottimi risultati

Capricorno la vostra onesta’ e bonta’ spesse volte non viene riconosciuta ma dovete andare oltre questa bassezza, voi valete e non dovreste proprio pensarle, sono sempre i fatti che contano e le parole vanno al vento, lasciate parlare

Acquario il fine settimana si presenta tranquillo dove scappa il tempo per fare qualcosa che vi piace e che vi rilassa, e dovreste veramente farlo, la testa ha bisogno di riposo e di tranquillita’, se lavorate, be’ approfittate quando avete il riposo per seguire una vostra passione e riossigenarvi un po’

Pesci inizia un momento magico e alcune cose si sistemeranno anche se un po’ di confusione aleggia nell’aria, non date retta ad ogni cosa, ogni tanto mollare un po’ la presa ci sta, riposate



Buona giornata Per consulenze dettagliate potete scrivere su wa al 347 57 49 499