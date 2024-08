Astrotarocchi 3 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete arrivano riconoscimenti che e’ da tempo che aspettate, attenzione a qualche piccola bugia detta per quieto vivere potrebbe essere scoperte evitate se potete

Toro ci saranno nuovi accordi che si faranno e cambiamenti in meglio pronti a partire, avete necessita’ ancora di mettere a punto qualcosa. Non abbiate paura il salto nel buio andra’ bene

Gemelli arrivano ottime notizie che riguardano corteggiatori e comunque ci sono dei bei miglioramenti in generale un po’ in tutti i settori vitali Un ottimo periodo per voi

Cancro attenzione a falsi amici che vi girano intorno vi sorridono ma nascondono un ghigno, quando ve ne accorgerete , evitateli ed evitate ,ovviamente ,qualunque confidenza

Leone si naviga verso la serenita’, la tranquillita’ ma anche verso la soluzione di un problema che ha dato molto da pensare e si e’ fatta molta fatica. Si risolve e finalmente torna la pace e la voglia di riposare, e’ proprio ora

Vergine tanti piccoli ” sopportiamo ” si rischiano di farli diventare una valanga, iniziate a dire qualche no, resteranno male ma voi starete decisamente meglio, un no ogni tanto, non guasta

Bilancia se aspettate qualcosa in termini di soldi sono un po’ in ritardo ma arrivano, e per chi parte per le vacanze direi che vanno ottimamente, ci sara’ divertimento e una bella ventata di freschezza che manca da un po’, sarebbe ora

Scorpione si procede in tutta calma e la chiave per risolvere qualcosa e’ proprio nelle amicizie che aiuteranno per come possono a comprendere qualcosa che chiaro non e’, si trova una soluzione e finalmente anche qui si gode della compagnia senza troppi pensieri

Sagittario la chiarezza e’ offuscata da piccoli fastidi che vanno e vengono e che complice il caldo diventano esasperanti, calma a tutto c’e’ rimedio e presto passano queste nuvole fastidiose, la giornata e’ un po’ tesa

Capricorno arrivano delle sorprese inattese, si superano degli ostacoli, solo evitate se potete, di cedere a qualche tentazione che sembra innocua, ma puo’ creare problemi, la giornata scorre senza troppi fastidi, ma anzi qualche bella novita’ c’e’

Acquario i sentimenti sono di scena, e si cambia, qualcuno reclamera’ attenzioni, anche le coccole hanno un loro perche’ e ci vogliono, e’ ora di mostrare quello che provate, ma anche inteso come figli, persone a cui si tiene, diteglielo

Pesci le questioni in ballo, anche se oggi e’ difficile crederlo, arriveranno come i nodi al pettine, e si risolveranno a vostro favore, la giornata e’ un po’ tesa, ma passa

Buon sabato a tutti



