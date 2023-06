🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮28 giugno 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



đź”®Ariete attenzione a non provocare, con la vostra insistenza, il risentimento di qualcuno di famiglia, ci sarebbe, se cosi fosse, un clima ostile e pesante, aspettate momento migliore per far valere le vostre ragioni

đź”®Toro il cambiamento che tanto aspettate e’ in arrivo e le cose che debbono sistemarsi, lo faranno, voi dovrete continuare a fare il vostro cammino, senza nemmeno voltarvi indietro, camminate verso le nuove mete da raggiungere

đź”®Gemelli siete in attesa di un cambiamento che tanto aspettate, e’ in arrivo, c’e’ una bella nobilta’ d’animo nel combattere le vostre battaglie, siete persone con dei valori importanti, e questo vi fara’ vincere la vostra personale guerra, qualunque essa sia, continuate cosi

đź”®Cancro attenzione a volte mostrare troppo se si sta bene non e’ consigliabile, l’invidia e’ sempre dietro la porta in agguato, pronta a danneggiare. Per un po’ meglio non ostentare quello che si fa o si ha, se si ha meno degli altri tutti sono contenti, se si ha di piu’, lo sono molto meno, quindi evitate

đź”®Leone c’e’ qualcosa nelle avventure che in questo periodo vi attira, e c’e’ una forte spinta a rinnovarsi avete una forte protezione, forte a tal punto da indicarvi la strada da seguire per i cambiamenti, cercate di ” ascoltarvi “e di seguire le intuizioni

đź”®Vergine se c’e’ un contrasto, una separazione con qualcuno, questo oltre a rattristarvi e a farvi attendere degli sviluppi, vi dovrebbe far riflettere e capire anche se voi avete sbagliato in qualcosa, in ogni caso, se lo ritenete opportuno, forse un primo passo andrebbe fatto. A voi la scelta

đź”®Bilancia oggi siete stabili e decisi a rimanere sulle vostre posizioni, che non sono sbagliate, ma poco elastiche, poco inclini alla flessibilita’ che invece servirebbe per capire meglio anche altri punti di vista ma oggi andra’ cosi non cattivi, ma autoritari un po’ siđź”®Scorpione Oggi, qualunque cosa iniziate e’ benedetta dall’universo, siete protetti e coccolati, siete al sicuro, se dovete cominciare qualcosa fatelo pure senza esitazioni, andra’ bene

đź”®Sagittario siete in fase esplosiva dite una volta per tutte quello che dovete e andate avanti inutile trattenersi se proprio una cosa non va e’ ora di dirla, con calma, ma ditela, poi finalmente vi sentirete piu’ leggeri

đź”®Capricorno Oggi vi dedicherete o almeno vorreste dedicarvi a fare qualcosa di diverso, forse non per tutti, sara’ possibile, il consiglio e’ fate cose che potete ma che vi fanno stare veramente bene, cinema teatro cucinare stare con amici, insomma divertitevi e rilassatevi

đź”®Acquario Avete qualcuno lassu’ che vi ama e vi dice di chiedere il suo aiuto e’ stato apposta messo li per essere chiamato in soccorso, quando la strada si fa impervia, quindi perche’ invece di perdere ancora tempo non chiedete il suo aiuto? Non tardera’ ad arrivare l’intuizione giusta per il vostro cammino, non perdete altro tempo

đź”®Pesci attenzione a tranelli e possibili inganni, e’ bene in questo momento stare semplicemente ad osservare, presto capirete chi vuole trarvi in inganno e i motivi per cui lo fa



🔮🔮Buona giornata 🔮🔮