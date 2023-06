Latina: cadavere ritrovato su binari, ritardi e cancellazione treni

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina vicino alla stazione di Campoleone, in provincia di Latina, lungo la linea ferroviaria. Il ritrovamento ha provocato diversi ritardi alla circolazione dei treni sulla linee Roma- Napoli via Formia e Roma – Nettuno. La prima comunicazione da parte di Trenitalia è arrivata alle ore 4: “la circolazione è sospesa tra Pomezia e Campoleone per accertamenti dell’Autorità giudiziaria”. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sbalzato fuori da un finestrino del treno in corsa. Dopo il ritrovamento, i treni hanno subito forti ritardi e cancellazioni. Ora, si legge sul sito di Trenitalia, la circolazione è in graduale ripresa dalle ore 11:40, dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini della Polfer per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

