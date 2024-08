Astrotarocchi 28 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 28 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete In certe giornate sembra che tutte le scelte portino ad una sola strada lasciare il di piu’ e ripartire, molte di voi lo stanno facendo e si aprono 2 opzioni, rinnovare quello che conoscete o partire con il nuovo, la giornata verte proprio intorno a questo, quale scelta fare

Toro metterci il cuore va bene, ma a volte serve testa e un po’ di saggezza, avete buone possibilita’ in questa giornata di fare molte cose, approfittate perche’ l’energia e’ buona e vi porta a realizzare le vostre tappe, andate dritte a meta

Gemelli attenzione per chi deve fare accordi con qualcuno che non si generi della confusione o qualche problema che e’ di poco conto ma che puo’ essere molto fastidioso, per oggi evitate firme e accordi e la giornata scorre liscia

Cancro un sogno o una meta per chi e’ piu’ pratico, si sta per realizzare e’ stata molto dura arrivarci, potrebbe trattarsi di una questione economica, di un mutuo che verra’ erogato, un regalo che aspettate da tanto, sta di fatto che la giornata e’ ottima

Leone in questo momento per chi e’ in affari, riesce a fare piccole cose, e’ naturale il rallentamento estivo, ma riprende benissimo, a breve tutti potreste avere necessita’ di spostarvi, o rientrare in qualche luogo molto positivo per voi e che vi dara’ la giusta carica per affrontare l’anno, la giornata e’ buona

Vergine sarete impegnati nei prossimi giorni in un lavoro che fisicamente vi stanchera’ molto ma lo fate con passione e quindi la fatica la sentirete meno, tuttavia e’ bene se potete, ancora riposare qualche ora, male non fa sicuro, la giornata e’ tranquilla

Bilancia arrivano o notizie o una persona direttamente con la quale prenderete un accordo o ci saranno chiarimenti che riportano pace e serenita’, e arriva anche un bel sole a sancire il tutto, quindi anche una bella dose di fortuna, la giornata e’ buona

Scorpione un piano viene elaborato in totale segretezza riguarda forse l’acquisto di qualcosa, un nuovo amore, insomma di qualunque cosa si tratta, fate bene a tenerlo per voi, funzionera’ alla grande e la giornata e’ buona

Sagittario fine delle ansie delle comunicazioni che non si comprendono bene, fine di un periodo problematico, ora arriva un periodo di grande impegno e costanza in ogni cosa che fate, ma non sembrera’ piu’ di girare a vuoto, arrivano le soddisfazioni

Capricorno nonostante le difficolta’ ripartite molto bene sia con il lavoro che economicamente, alla grande, sara’ faticoso ma anche molto ben ripagato quindi bene cosi, la giornata e’ tranquilla

Acquario attenzione a qualche piccola discussione che ancora vede protagonista la famiglia a volte fare contenti tutti non e’ facile, per questa volta cederete un po’ voi, e magari ne sarete anche contenti alla fine, la giornata, battibecchi a parte e’ buona

Pesci riuscirete in qualcosa che e’ tempo che provate ad ottenere c’e’ la realizzazione di questa cosa e la vostra speranza verra’ ampiamente ripagata, la giornata e’ buona



Buon mercoledi a tutti



