Astrotarocchi 27 settembre 2024

27 Settembre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete arrivera’ anche prossimi gg qualche notizia fortunata o molto positiva per voi, la parola d’ordine e’ tenetela per voi e non ne parlate con nessuno, meglio per un po’ tirare i remi in barca

♉️ Toro la giornata scorre tranquilla a parte qualche piccola comunicazione che puo’ infastidire, ma che gestite molto bene, per il resto non ci sono novita’ rilevanti e quindi ogni tanto anche la tranquillita’ non guasta

♊️ Gemelli si fermano gli ostacoli e le difficolta’, seppelliti definitivamente finalmente si trova la chiave per andare in direzione opposta, si faranno scelte anche che qualche fastidio lo creano, non ve ne preoccupate, dietro la nebbia si trova la strada giusta

♋️ Cancro Ci saranno dei piccoli fastidiosi contrattempi che si risolvono molto velocemente, ma nel frattempo sara’ utile restare con i piedi a terra ed evitare discussioni, la giornata, comunque andra’ bene

♌️ Leone siete un po’ indecisi su un percorso da fare, ma la vostra scelta la farete e vi fara’ trovare la chiave giusta per risolvere altre questioni, un po’ un effetto domino si apre una porta su altre porte, e la giornata e’ positiva

♍️ Vergine ci sara’ un periodo di continui cambiamenti e qualcuno con un temperamento un po’ polemico potrebbe creare fastidi, ma voi non curatevene e lasciate indietro chi vola basso, la giornata e’ un po’ fastidiosa ma passa

♎️Bilancia risolvete qualcosa che vi preoccupa in questo periodo potrebbe essere in qualunque settore vitale e finalmente si torna un attimo a rilassarsi, la giornata comunque e’ buona

♏️Scorpione arrivano notizie che riguardano il lavoro e sembrano essere o nuove possibilita’ o magari si rinnova qualcosa che gia’ si conosce sta di fatto che andra’ bene e che non c’e’ motivo di preoccuparsi alcuno, la giornata e’ buona

♐️Sagittario e’ in arrivo una bella soddisfazione per voi, e la provenienza potrebbe essere qualcosa che avevate in sospeso e si risolve o magari proprio una sorpresa che non v’aspettate, la giornata e’ ottima

♑️Capricorno cambiare direzione e’ a volte l’unica strada percorribile, ma non in tutte le cose, basta gia’ eliminare i rami secchi e gia’ questo libera il terreno per coltivare altre situazioni migliori, e’ ora di potare, la giornata e’ buona

♒️Acquario ci sara’ una conversazione poco simpatica con qualcuno che cerca d’imporsi, con voi non funziona ma non lo sa, e’ ora di dire la vostra in modo chiaro, smettera’ di provarci, la giornata e’ un po’ tesa

♓️Pesci attenzione ad un amico che sembra essere onesto, in realta’ e’ falso e sopra tutto cercate di capire chi e’ e chiudete il contatto, sicuramente lo capirete e non avra’ tempo di fare danni, la giornata e’ buona

