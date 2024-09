Astrotarocchi 25 settembre 2024

🟠🟠Astrotarocchi 🟠ðŸŸ

25 Settembre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete qualcosa in famiglia richiede perseveranza, solo cosi si arrivera’ a realizzare un desiderio ma fate in modo che nessuno sappia quello che avete in mente, l’invidia e’ sempre con la valigia pronta a viaggiare, e comunque il desiderio lo realizzate

♉️ Toro qualche ostacolo da superare c’e’, ma c’e’ l’aiuto di qualche forza invisibile che si concretizza, magari in un aiuto reale, e lo superate, non e’ un periodo facile ma come sempre con la tenacia si andra’ oltre, la giornata e’ un po’ fastidiosa

♊️ Gemelli ci sono per voi in viaggio notizie o di un ritorno o di una partenza o comunque notizie che riguardano gli affetti, potrebbe essere un ritorno dove c’e’ anche la dichiarazione di quello che si prova, insomma un momento davvero ottimo per voi

♋️ Cancro qualcosa che riguarda il lavoro, per la precisione un ostacolo, viene finalmente chiarito, la persona che lo crea appare confuso ma poco importa a voi, che nel frattempo iniziate a respirare e a lavorare piu’ sereni

♌️ Leone tanta confusione viene lasciata alle spalle e con essa tutto quello che non vi fa vivere sereni, nuovi inizi sereni con belle realizzazioni si stanno preparando per voi, l’Universo e’ al lavoro

♍️ Vergine Alcune questioni verranno chiarite e si comprendera’ bene chi ha fatto cosa, finalmente dopo il buio arriva la luce e con essa la fortuna, il successo e la realizzazione di qualcosa che sembrava non dovesse finire mai, in realta’ e’ finita e voi potete tranquillizzarvi

♎️Bilancia arrivano notizie di soldi, che sembravano essersi fermati, ma qualcuno sa come sbloccare questa impasse e grazie a questa persona riuscite a risolvere, la giornata scorre liscia e con ottime notizie in arrivo

♏️Scorpione i cambiamenti a volte sono necessari per spezzare la monotonia e le energie ristagnanti infatti cambiando strada c’e’ una bella realizzazione e si risolvono questioni pratiche una dietro l’altra, la giornata procede serena e tranquilla

♐️Sagittario nasce un’amicizia che pareva improbabile e invece uscira’ fuori una bella situazione di comprensione e di aiuto reciproco, le persone a volte arrivano al momento giusto proprio per farci fare quel tratto di strada, ed ad insegnarci qualcosa, che ben vengano

♑️Capricorno un accordo che sembrava non decollare invece inizia ad andare del giusto verso, e inizia a dare risultati, la cosa vi sorprendera’ non eravate proprio sicuri che funzionasse invece in realta’ andra’ molto molto bene, la giornata e’ buona

♒️Acquario qualcosa che deve cambiare sta richiedendo piu’ tempo del previsto ma state tranquille che arriva, in ritardo ma arriva, la giornata e’ un po’ tesa

♓️Pesci arriva per voi una fase molto positiva, arrivano soldi e soluzioni anche importanti, da quel momento in poi arriva la discesa, e’ stata dura ma finalmente arriva il sole, tutto quello che meritate



Buon mercoledi a tutti

🟠🟠Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su messanger o su WhatApp al 347 57 49 499 🟠ðŸŸ